Пользователи соцсетей раскритиковали Хейли за твит о Северной Корее

«Провожу свое 4 июля весь день во встречах», — написала накануне постпред в своем микроблоге, добавив хештег «Спасибо Северной Корее».
Такое сообщение вызвало недовольство пользователей.
«А вы вообще думали, на какую работу подписываетесь?» — пишет Clara Jeffery.
"Степень высокомерия в этом твите — поразительна. Служить американскому народу для вас неудобство? Если так, не стесняйтесь уйти в отставку", — добавляет Geraldine.
"Уверен, заставить Хейли работать в выходной — это истинный сигнал к действию для Ким Чен Ына", — шутит Schoolyey.
"Вы ведь знаете, что 4 июля не является международным праздником, так?" — напоминает Kelly Scaletta.
«Какой храбрец этот Ким Чен Ын, сорвал вам планы на 4 июля», — отмечает Charles Jonson.
Во вторник Северная Корея объявила о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты предположительно составила 2802 километра, а дальность — 933 километра. В российском Минобороны считают, что речь идет об испытании ракеты средней дальности. К аналогичному выводу пришел и Пентагон.