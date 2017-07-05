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15:28 (мск), источник: РИА Новости

Пользователи соцсетей раскритиковали Хейли за твит о Северной Корее

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали постоянного представителя США при ООН Никки Хейли за пост о том, что ракетный пуск КНДР не дал ей отдохнуть в День независимости США.

Источник: AP 2017

«Провожу свое 4 июля весь день во встречах», — написала накануне постпред в своем микроблоге, добавив хештег «Спасибо Северной Корее».

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​Такое сообщение вызвало недовольство пользователей.

«А вы вообще думали, на какую работу подписываетесь?» — пишет Clara Jeffery.

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​​"Степень высокомерия в этом твите — поразительна. Служить американскому народу для вас неудобство? Если так, не стесняйтесь уйти в отставку", — добавляет Geraldine.

​"Уверен, заставить Хейли работать в выходной — это истинный сигнал к действию для Ким Чен Ына", — шутит Schoolyey.

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​"Вы ведь знаете, что 4 июля не является международным праздником, так?" — напоминает Kelly Scaletta.

«Какой храбрец этот Ким Чен Ын, сорвал вам планы на 4 июля», — отмечает Charles Jonson.

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​Во вторник Северная Корея объявила о первом успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты предположительно составила 2802 километра, а дальность — 933 километра. В российском Минобороны считают, что речь идет об испытании ракеты средней дальности. К аналогичному выводу пришел и Пентагон.

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