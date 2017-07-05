Пользователи соцсетей раскритиковали Хейли за твит о Северной Корее

«Провожу свое 4 июля весь день во встречах», — написала накануне постпред в своем микроблоге, добавив хештег «Спасибо Северной Корее».

«А вы вообще думали, на какую работу подписываетесь?» — пишет Clara Jeffery.

​​"Степень высокомерия в этом твите — поразительна. Служить американскому народу для вас неудобство? Если так, не стесняйтесь уйти в отставку", — добавляет Geraldine.

​"Уверен, заставить Хейли работать в выходной — это истинный сигнал к действию для Ким Чен Ына", — шутит Schoolyey.