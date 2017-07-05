Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ Госдумы на польскую декоммунизацию
От чего вас спасет спиннер
Власти объяснили решение доставить губернатора Тулеева в Москву
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически очень легко»
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Экологический рейтинг городов России
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Щиты Венесуэлы
18:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Студентка МИЭЛ ИГУ выиграла грант правительства Республики Корея

Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон).

Студентка Международного института экономики и лингвистики ИГУ Кристина Рюмкина выиграла грант правительства Республики Корея. Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон) по направлению «Электронная коммерция», которое предполагает написание исследовательской работы на актуальную проблематику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу университета.

Конкурс проводился Национальным институтом международного обучения министерства образования Республики Корея. Проходил он в несколько этапов, по результатам которых экспертное жюри выбрало 10 лучших кандидатов.

Заявка Кристины Рюмкиной успешно прошла отбор. Таким образом, жюри признало жительницу Иркутска одной из лучших студенток-корееведов России.

«Требования были очень высокие. Это не только отличная учеба со средним баллом не меньше 4.8, но и знания иностранных языков — корейского и английского. Также существенную роль играли такие аспекты, как активное участие в общественных и научных мероприятиях, рекомендации преподавателей и администрации университета, планы и цели обучения в Корее и многое другое», — рассказала директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина.

Кристина — выпускница бакалавриата МИЭЛ ИГУ 2017 года по направлению «Торговое дело» с дополнительной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (корейский язык)».

«Четыре года учебы в институте, занятий в корейском центре и, конечно, самообразование. Не скажу, что всегда было легко, тем не менее, я очень старалась, и как результат этого — дальнейшая учеба в корейском университете», — сказала Кристина Рюмкина.

Отметим, грант правительства Республики Корея полностью покрывает победителям расходы связанные с обучением, страховку, перелет, а также предполагает выплату ежемесячной стипендии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прилетевших в Иркутск миссионеров из Южной Кореи выдворили из страны
Российские Ту-95МС ударили крылатыми ракетами по объектам ИГ
Молдавия и Украина просят обсудить возможность их членства в ЕС
В Минкомсвязи назвали нецелесообразной отсрочку «закона Яровой»
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь