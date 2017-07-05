Студентка МИЭЛ ИГУ выиграла грант правительства Республики Корея

Студентка Международного института экономики и лингвистики ИГУ Кристина Рюмкина выиграла грант правительства Республики Корея. Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон) по направлению «Электронная коммерция», которое предполагает написание исследовательской работы на актуальную проблематику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу университета.

Конкурс проводился Национальным институтом международного обучения министерства образования Республики Корея. Проходил он в несколько этапов, по результатам которых экспертное жюри выбрало 10 лучших кандидатов.

Заявка Кристины Рюмкиной успешно прошла отбор. Таким образом, жюри признало жительницу Иркутска одной из лучших студенток-корееведов России.

«Требования были очень высокие. Это не только отличная учеба со средним баллом не меньше 4.8, но и знания иностранных языков — корейского и английского. Также существенную роль играли такие аспекты, как активное участие в общественных и научных мероприятиях, рекомендации преподавателей и администрации университета, планы и цели обучения в Корее и многое другое», — рассказала директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина.

Кристина — выпускница бакалавриата МИЭЛ ИГУ 2017 года по направлению «Торговое дело» с дополнительной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (корейский язык)».

«Четыре года учебы в институте, занятий в корейском центре и, конечно, самообразование. Не скажу, что всегда было легко, тем не менее, я очень старалась, и как результат этого — дальнейшая учеба в корейском университете», — сказала Кристина Рюмкина.

Отметим, грант правительства Республики Корея полностью покрывает победителям расходы связанные с обучением, страховку, перелет, а также предполагает выплату ежемесячной стипендии.