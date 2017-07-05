Студентка МИЭЛ ИГУ выиграла грант правительства Республики Корея
Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон).
Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон).
Студентка Международного института экономики и лингвистики ИГУ Кристина Рюмкина выиграла грант правительства Республики Корея. Девушка продолжит обучение в магистратуре университета Пэ Джэ (Тэджон) по направлению «Электронная коммерция», которое предполагает написание исследовательской работы на актуальную проблематику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Конкурс проводился Национальным институтом международного обучения министерства образования Республики Корея. Проходил он в несколько этапов, по результатам которых экспертное жюри выбрало 10 лучших кандидатов.
Заявка Кристины Рюмкиной успешно прошла отбор. Таким образом, жюри признало жительницу Иркутска одной из лучших
«Требования были очень высокие. Это не только отличная учеба со средним баллом не меньше 4.8, но и знания иностранных языков — корейского и английского. Также существенную роль играли такие аспекты, как активное участие в общественных и научных мероприятиях, рекомендации преподавателей и администрации университета, планы и цели обучения в Корее и многое другое», — рассказала директор Корейского центра МИЭЛ ИГУ Евгения Колодина.
Кристина — выпускница бакалавриата МИЭЛ ИГУ 2017 года по направлению «Торговое дело» с дополнительной квалификацией «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (корейский язык)».
«Четыре года учебы в институте, занятий в корейском центре и, конечно, самообразование. Не скажу, что всегда было легко, тем не менее, я очень старалась, и как результат этого — дальнейшая учеба в корейском университете», — сказала Кристина Рюмкина.
Отметим, грант правительства Республики Корея полностью покрывает победителям расходы связанные с обучением, страховку, перелет, а также предполагает выплату ежемесячной стипендии.