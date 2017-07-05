В столице Башкирии установили Чемодан Странника

Городские власти обратились к жителям с просьбой дать название скульптуре. На просьбу найти объекту имя откликнулись сотни людей.

«Разнообразие вариантов, предложенных уфимцами, исчислялось десятками. Но большинство решили, что зовут его Странник», — пояснили в мэрии.

Горожане верят, что если дотронуться до чемодана Странника, то появится возможность из холодного уфимского лета отправиться в теплые края.