Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Самая старая гимнастка в мире продолжает выступать в 91 год
СМИ: активы пропавшего в январе миллиардера выставили на продажу
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Саакашвили сказал, кому отдаст отнятую у Порошенко Украину - СМИ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
46-летняя Лера Кудрявцева переживает сложный период - СМИ
СМИ: Девушка Тарасова эффектно разделась на пляже
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
15:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии установили Чемодан Странника

УФА, 5 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкортостана появился новый арт-объект. Скульптурная композиция в виде чемодана с сидящим на нем забавным персонажем расположилась на перекрестке улицы Города Галле и проспекта Октября.

Источник: Башинформ

Городские власти обратились к жителям с просьбой дать название скульптуре. На просьбу найти объекту имя откликнулись сотни людей.

«Разнообразие вариантов, предложенных уфимцами, исчислялось десятками. Но большинство решили, что зовут его Странник», — пояснили в мэрии.

Горожане верят, что если дотронуться до чемодана Странника, то появится возможность из холодного уфимского лета отправиться в теплые края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США подтвердили, что КНДР запустила межконтинентальную ракету
В Кремле рассказали, чего ждут от встречи Путина и Трампа
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Сердюков стал председателем совета директоров «Роствертола»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
Суд по делу о крушении «Боинга» на Украине пройдет в Нидерландах
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Безопасность в детской комнате: 5 правил
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь