На Херсоне разоблачили продавца мест в очереди в Крым

Злоумышленника выявили перед международным контрольным пунктом «Чонгар». Гражданин Украины собирал деньги за возможность продвинуться поближе к контрольному пункту. При этом размер вознаграждения зависел от стоимости и марки автомобиля. В частности, водителю автомобиля марки Mercedes он предлагал сократить время ожидания в очереди за 500 гривен (1500 в рублевом эквиваленте). А вот для водителя Porsche сумма выросла до 1500 гривен. Эти факты пограничники задокументировали и вызвали сотрудников Национальной полиции Украины, которым и передали «предпринимателя».

Напомним, еще в начале мая Пограничная служба ФСБ РФ по Республике Крым заявила о резко возросшем потоке граждан Украины, направляющихся на отдых на полуостров. На российской границе созданы все условия, максимально ускоряющие пересечение государственной границы России и Украины путешественниками. А вот с украинской стороны процесс проверки документов, досмотра автомобилей идет крайне медленно, из-за чего на границе с украинской стороны регулярно выстраиваются очереди из автомобилей. Например, в минувшие выходные в ней стояло около 90 автомобилей.