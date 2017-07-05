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16:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области стали чаще жениться

За год число зарегистрированных браков выросло на 20%.

Число браков, заключенных в Воронежской области с января по май 2017 года, оказалось на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила пресс-служба Росстата во вторник, 4 июля. В 2017 году поженились 4558 пар, в 2016 — 3785 пар. Количество разводов осталось практически неизменным: в январе-мае 2017 года расторгнуть отношения решили 3795 пар, в 2016 году — 3827. Разница составила всего 0,8%.

По сравнению с периодом с января по май 2016 года рождаемость в Воронежской области в аналогичном периоде текущего года понизилась на 12,5%. Так, если в январе-мае 2017 года в Воронежской области родилось 8805 человек, то в 2016 — 10063 человека. В то же время показатели смертности с прошлого года не претерпели существенных изменений: число умерших в январе-мае 2017 года — 15047 человек, в тот же период 2016 года — 15026 человек.

Ведущей причиной смерти жителей Воронежской области в январе-мае 2017 года по-прежнему остаются болезни сердечно-сосудистой системы: они составляют 38,1% (5730 человек) по отношению ко всем умершим. Онкология унесла жизни 12,1% погибших — злокачественные новообразования стали причиной смерти 1827 человек.

Наиболее частотными внешними причинами смерти стали: отравление алкоголем — 168 человек (1,1%), самоубийство — 159 человек (1,1%), убийства — 21 человек (0,1%), транспортные несчастные случаи — 154 человека (1%).

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