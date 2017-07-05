Жители Воронежской области стали чаще жениться
За год число зарегистрированных браков выросло на 20%.
За год число зарегистрированных браков выросло на 20%.
Число браков, заключенных в Воронежской области с января по май 2017 года, оказалось на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила
По сравнению с периодом с января по май 2016 года рождаемость в Воронежской области в аналогичном периоде текущего года понизилась на 12,5%. Так, если в
Ведущей причиной смерти жителей Воронежской области в
Наиболее частотными внешними причинами смерти стали: отравление алкоголем — 168 человек (1,1%), самоубийство — 159 человек (1,1%), убийства — 21 человек (0,1%), транспортные несчастные случаи — 154 человека (1%).