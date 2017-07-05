В Самаре продлен срок ограничения движения по пр. Карла Маркса

В Самаре до 31 июля 2017 года продлен срок временного ограничения движения транспортных средств по проспекту Карла Маркса на участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов, сообщает администрация областного центра.

Ранее планировалось, что движение на этом участке будет ограничено до 23:00 11 июля 2017 года.

Напомним, временное ограничение движения транспорта на участке проспекта Карла Маркса было введено с 13 июня 2017 года в связи с аварийной ситуацией на газопроводе.