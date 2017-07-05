Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли на территории Иркутской области
Режим чрезвычайной ситуации снят на территории Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и уменьшением количества лесных пожаров в регионе сегодня, 5 июля.
Режим чрезвычайной ситуации снят на территории Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и уменьшением количества лесных пожаров в регионе сегодня, 5 июля.
Соответствующий указ подписал глава Приангарья Сергей Левченко. Таким образом, заканчивается действие запрета на посещение лесов гражданами и на въезд в леса транспортных средств. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в
Напомним, 16 пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области накануне, 4 июля. Общая площадь возгораний составила 37,8 тысячи га покрытой лесом и 19,5 тысячи га нелесной территории: по четыре пожара ликвидировано в
На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.