Режим ЧС из-за лесных пожаров сняли на территории Иркутской области

Соответствующий указ подписал глава Приангарья Сергей Левченко. Таким образом, заканчивается действие запрета на посещение лесов гражданами и на въезд в леса транспортных средств. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, 16 пожаров ликвидировано на землях лесного фонда в Иркутской области накануне, 4 июля. Общая площадь возгораний составила 37,8 тысячи га покрытой лесом и 19,5 тысячи га нелесной территории: по четыре пожара ликвидировано в Усть-Удинском и Катангском районах, по три в Мамско-Чуйском и Жигаловском, два — в Киренском районах. По данным на утро 5 июля действующих пожаров в зоне наземного и авиационного применения сил и средств нет. В локализованном состоянии находятся восемь очагов в Качугском районе на общей площади 13,2 тысячи га и одно возгорание в Чунском районе на площади 1,1 тысячи га. В зоне постоянного космического наблюдения остался один пожар в Мамско-Чуйском районе на площади 351 га леса и 41 га редколесья.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.