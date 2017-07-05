В Китае построили первую в мире солнечную электростанцию в форме панды
ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Первая в мире солнечная электростанция в форме гигантской панды построена близ города Датун китайской провинции Шаньси.
ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Первая в мире солнечная электростанция в форме гигантской панды построена близ города Датун китайской провинции Шаньси.
Проектом занимается компания Panda Green Energy (ранее — United Photovoltaics). Создатели солнечной фермы пока запустили лишь первую фазу, в настоящий момент мощность электростанции составляет 50 мегаватт, когда она заработает полностью, мощность достигнет 100 мегаватт, пишет портал
Panda Green Energy выступила с инициативой построить солнечную электростанцию в форме панды в мае 2016 года, а осенью подписала соглашение и сотрудничестве с программой развития ООН. Строительство началось в ноябре прошлого года.
Электростанция составлена из
При электростанции имеется центр для молодежи, где школьники могут изучать преимущества солнечной энергии.
По данным компании, электростанция за 25 лет произведет электроэнергии столько же, сколько при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Это поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 2,7 миллиона тонн.
Компания намерена построить ещё насколько подобных электростанций в течение следующих пяти лет.