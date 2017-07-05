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16:33 (мск), источник: РИА Новости

В Китае построили первую в мире солнечную электростанцию в форме панды

ПЕКИН, 5 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Первая в мире солнечная электростанция в форме гигантской панды построена близ города Датун китайской провинции Шаньси.

Проектом занимается компания Panda Green Energy (ранее — United Photovoltaics). Создатели солнечной фермы пока запустили лишь первую фазу, в настоящий момент мощность электростанции составляет 50 мегаватт, когда она заработает полностью, мощность достигнет 100 мегаватт, пишет портал PV-Tech.

Panda Green Energy выступила с инициативой построить солнечную электростанцию в форме панды в мае 2016 года, а осенью подписала соглашение и сотрудничестве с программой развития ООН. Строительство началось в ноябре прошлого года.

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​Электростанция составлена из черно-белых элементов, если смотреть сверху, то части панды чёрного цвета, к примеру, лапы и уши, состоят из монокристаллических силиконовых солнечных ячеек, а белые части — из тонкопленочных солнечных ячеек.

При электростанции имеется центр для молодежи, где школьники могут изучать преимущества солнечной энергии.

После полного запуска электростанция будет производить до 3,2 миллиарда кВт/ч. Срок её эксплуатации составит 25 лет.

По данным компании, электростанция за 25 лет произведет электроэнергии столько же, сколько при сжигании 1056 миллионов тонн угля. Это поможет снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 2,7 миллиона тонн.

Компания намерена построить ещё насколько подобных электростанций в течение следующих пяти лет.

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