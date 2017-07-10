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16:35 (мск)

Оттепель

Об эпохе хрущевок, покорения космоса и строительства коммунизма.

14 июня госдума окончательно приняла закон о реновации жилья в Москве, предусматривающий снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

С одной стороны, хрущевки — это многоквартирные здания, построенные по типовым проектам в стиле функционализма и лишенные «архитектурных излишеств». Но с другой, это — символ целой эпохи, о которой люди обычно вспоминают с ностальгией и теплотой.

Если бы не хрущевки, у многих людей не так счастливо сложилась бы жизнь.
Григорий Остер
Писатель

Всё началось 60 лет назад…

Источник: РИА "Новости"

7 сентября 1953 года Никита Хрущев был избран первым секретарём ЦК КПСС. С его вступления в должность и начался период, неофициально названный «хрущевской оттепелью». Он продлился чуть больше десяти лет, но это время оставило заметный след в самых разных сферах.

Космическая программа

В 1957 году были запущены первый искусственный спутник земли и второй спутник с живым существом на борту, в 1961 году произошел первый полет человека в космос, а в 1965 году — первый выход человека в открытый космос.

Комсомольская правда, 1961 год

Искусство

Кругозор, 1964 год

Хрущевская оттепель отразилась и в искусстве. После смерти Сталина заметно ослабела цензура, и у режиссеров, писателей и поэтов появилась некоторая свобода слова.

Это было время знаменитых поэтов-шестидесятников: Рождественского, Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы. При Хрущеве были сняты фильмы, которые сейчас считаются классикой кинематографа, — «Весна на Заречной улице», «Карнавальная ночь», «Я шагаю по Москве», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и многие другие.

Молодежь в СССР

Большое внимание государство продолжало уделять формированию патриотизма среди подрастающего поколения.

Школьники вступали в ряды пионеров — это было принято и считалось почетным. Пионерские организации издавали свои газеты и журналы: «Пионерская правда», «Юный техник», «Юный натуралист» и другие.

Пионерская правда, 1960 год
Пионерская правда, 1960 год

В 1957 году в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, гостями которого стали 34 тысячи человек из 131 страны. Он стал значимым событием для советских юношей и девушек, ассоциирующимся с атмосферой свободы и открытости.

Источник: РИА "Новости"

Семилетка

В 1959 году был принят семилетний план развития народного хозяйства (1959−1965 гг).

Сельское хозяйство, 1959 год

Хрущев решил сменить привычную систему «пятилеток» для перехода к развернутому строительству коммунизма — он, как известно, обещал построить его к 1980 году. Результаты семилетки были впечатляющими: национальный доход СССР увеличился более чем на 50%, валовая продукция промышленности выросла на 84%, а реальные доходы населения — на треть. Было построено 5470 государственных промышленных предприятий, повышены зарплаты и пенсии рабочих и служащих, а также введено обязательное 8-летнее обучение.

И именно тогда в СССР приступили к решению жилищных проблем населения — началось промышленное строительство хрущёвок.

Хрущёвки

31 июля 1957 года было принято постановление «О развитии жилищного строительства в СССР».

Пионерская правда, 1960 год
Самое мое яркое воспоминание — это когда ты сидишь на стуле на кухне и можешь, не вставая с него, достать еду из холодильника, поставить ее на плиту разогреваться и одновременно форточку закрыть.
Светлана Журова
первый зампред комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка.

Эти типовые сооружения с небольшими квартирами стали домами для миллионов советских граждан. Собственное и к тому же бесплатное жилье воспринималось многими людьми как счастливое спасение от коммуналок, где условия были намного хуже.

У нас была квартира в 32 кв. м, где абсолютно все было полностью совмещенное — комнаты, кухня, санузел. Но эта квартира была настоящим праздником для семьи майора, наконец-то переехавшего из коммуналки.
Олег Сысуев
первый зампред совета директоров Альфа-банка, в 1992—1997 годах мэр города Самары.

Больше всего хрущевок было построено в Москве, Екатеринбурге и Новокузнецке. Самой первой считается московская хрущевка в Новых Черемушках, находящаяся по адресу Гримау, 16.

Вечерняя Москва, 1957

В основном хрущевки строились быстрее, чем за полмесяца. Рекорд был установлен одной из ленинградских бригад, которой хватило всего пяти суток.

Источник: РИА "Новости"

Хрущевская оттепель уже давно прошла, и напоминания о ней постепенно уходят из нашей жизни. Уже не осталось никого из поэтов-шестидесятников, современные подростки всё реже смотрят советские фильмы и не представляют, какого это — быть пионером. Снос хрущевок означает, что эпоха уходит в прошлое ещё дальше, и следующие поколения уже не поймут, в чем состояла прелесть этих похожих друг на друга домов с маленькими квартирами и одинаковым набором удобств.

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