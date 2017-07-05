Двухтомник Даниила Гранина выйдет из печати в ближайшее время

Шубина рассказала, что в издании будут представлены произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска. В первый том вошли роман «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь». Во второй — культовый роман начала 60-х «Иду на грозу» и повесть «Зубр» об ученом-биологе Николае Тимофееве-Ресовском, чье имя долго было под запретом.

Главный редактор авторской редакции холдинга ЭКСМО-АСТ Елена Шубина сообщила ТАСС, что через две недели из печати выйдет новое двухтомное собрание сочинений Даниила Гранина.

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Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий — отечественных и международных.

Гранин скончался накануне, ему было 98 лет.