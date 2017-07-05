Двухтомник Даниила Гранина выйдет из печати в ближайшее время
Гранин скончался накануне, ему было 98 лет.
Гранин скончался накануне, ему было 98 лет.
Главный редактор авторской редакции холдинга
Шубина рассказала, что в издании будут представлены произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска. В первый том вошли роман «Искатели» и повесть «Эта странная жизнь». Во второй — культовый роман начала 60-х «Иду на грозу» и повесть «Зубр» об
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны, он начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения различных наград и премий — отечественных и международных.
Гранин скончался накануне, ему было 98 лет.
Соболезнования по поводу смерти литератора выразили президент РФ Владимир Путин,