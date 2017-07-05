Опрос: большинство туристов остаются довольны отдыхом в Крыму

«Согласно результатам социологического опроса туристов, который проводился в июне 2017 года, 85,3% туристов остались довольны отдыхом в Крыму и планируют снова вернуться на полуостров», — приводит слова Стрельбицкого пресс-служба министерства.

По его словам, это серьезный показатель, который говорит о том, что Крым движется в правильном направлении. «Ведь очень важно, чтобы был возвратный турист, а как мы видим по опросу за июнь — это достаточно высокий процент. Кроме того, хочу отметить, что еще 11,3% опрошенных рассматривают возможность вновь отдохнуть на полуострове», — подчеркнул министр.

Стрельбицкий также сообщил, что гости полуострова высоко оценили доброжелательность и вежливость крымчан: большинство туристов, а это 95,8%, поставили максимальную оценку.

Соцопрос проводится в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе с мая по конец октября. За этот период планируется опросить не менее 6 тысяч туристов. Анкета включает 20 вопросов.