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16:38 (мск), источник: РИА Новости

Опрос: большинство туристов остаются довольны отдыхом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Отдыхом в Крыму довольны более 85% отдыхающих, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно результатам социологического опроса туристов, который проводился в июне 2017 года, 85,3% туристов остались довольны отдыхом в Крыму и планируют снова вернуться на полуостров», — приводит слова Стрельбицкого пресс-служба министерства.

По его словам, это серьезный показатель, который говорит о том, что Крым движется в правильном направлении. «Ведь очень важно, чтобы был возвратный турист, а как мы видим по опросу за июнь — это достаточно высокий процент. Кроме того, хочу отметить, что еще 11,3% опрошенных рассматривают возможность вновь отдохнуть на полуострове», — подчеркнул министр.

Стрельбицкий также сообщил, что гости полуострова высоко оценили доброжелательность и вежливость крымчан: большинство туристов, а это 95,8%, поставили максимальную оценку.

Соцопрос проводится в аэропорту Симферополя и на Керченской паромной переправе с мая по конец октября. За этот период планируется опросить не менее 6 тысяч туристов. Анкета включает 20 вопросов.

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