На 10 безработных в Калининградской области приходится 25 вакансий
С начала года количество вакансий в Калининградской области увеличилось на 12,8% и составляет 12 453 единиц. При этом число безработных постепенно уменьшается, сообщает
С начала года количество вакансий в Калининградской области увеличилось на 12,8% и составляет 12 453 единиц. При этом число безработных постепенно уменьшается, сообщает
Так, по данным ведомства, на 10 безработных приходится 25 вакансий. Это самый низкий коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда в СЗФО после Ленинградской области.
«Мы наблюдали некоторый рост количества граждан, обратившихся в службу занятости в середине июня, что связано с ситуацией, сложившейся в группе компаний “Вестер”, — отметила руководитель ведомства Анжелика Мастер. — Но это фактически не повлияло на общую ситуацию на рынке труда. Практически все освободившиеся работники либо уже трудоустроены, либо это произойдет в самое ближайшее время».
Сейчас на учете в областной службе занятости стоит 4780 человек (это на 236 человек меньше, чем в начале года).
Среди заявленных вакансий сейчас преобладают профессии государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования (14,4%); строительства (13,1%); обрабатывающего производства (13%); здравоохранения и предоставления социальных услуг (9,2%); транспортировка и хранение (8,9%); оптовая и розничная торговля (7,5%).