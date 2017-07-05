На 10 безработных в Калининградской области приходится 25 вакансий

Так, по данным ведомства, на 10 безработных приходится 25 вакансий. Это самый низкий коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда в СЗФО после Ленинградской области.

«Мы наблюдали некоторый рост количества граждан, обратившихся в службу занятости в середине июня, что связано с ситуацией, сложившейся в группе компаний “Вестер”, — отметила руководитель ведомства Анжелика Мастер. — Но это фактически не повлияло на общую ситуацию на рынке труда. Практически все освободившиеся работники либо уже трудоустроены, либо это произойдет в самое ближайшее время».

Сейчас на учете в областной службе занятости стоит 4780 человек (это на 236 человек меньше, чем в начале года).

Среди заявленных вакансий сейчас преобладают профессии государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования (14,4%); строительства (13,1%); обрабатывающего производства (13%); здравоохранения и предоставления социальных услуг (9,2%); транспортировка и хранение (8,9%); оптовая и розничная торговля (7,5%).