СМИ: Дан Балан открыл в Кишиневе сеть быстрого питания

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Будет ли выпускать Дан Балан гивеч, фаршированные перцы, мититеи и прочие котлеты, пока неизвестно. СМИ пока только увязали факт появления новой марки с открытием сети фаст-фуд Bunika’s.

Кстати о еде, подаваемой в Bunika’s, восторженно отозвалась мама певца Людмила Балан.

«Отличный ужин! Браво, Bunica’s! Браво, Молдова! Я думаю, что мы стали свидетелями создания национального бренда, который разнесет славу о нас по всему миру (это не реклама, а мое мнение)», — написала она на своей страничке в Facebook.

Издание Agora опубликовало фрагмент регистрационной выписки, из которой следует, что бренд зарегистрирован на имя Дана Балана. И все. Среди основателей или администраторов предприятия Балан не значится.

Что подают?

В меню входят бургеры с кабачковой икрой, плацинды с творогом, жареные и фаршированные перцы, запеченные куриные ножки, котлеты, тефтели, гивеч, печеный картофель, пирожные с орехами и компот.

Кстати, если действительно Дан Балан открыл свой ресторан в Кишиневе, то он следует модному нынче тренду. Среди эстрадных звезд, ставших рестораторами, значатся Ани Лорак, Тимати, Григорий Лепс, Александр Розенбаум и Андрей Макаревич.