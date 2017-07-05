Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Глава региона – Путину: часть оплаты за ЖКХ попадает за границу
Тревожные слухи о здоровье Пугачевой: правда или вымысел
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Саакашвили сказал, кому отдаст отнятую у Порошенко Украину - СМИ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб российский газ
СМИ: Волочкова показала растяжку в бикини
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
16:42 (мск), источник: Sputnik.md

СМИ: Дан Балан открыл в Кишиневе сеть быстрого питания

СМИ сообщают, что известный поп-певец зарегистрировал в Агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI) марку Bunica’s, а недавно в Кишиневе заработала сеть быстрого питания с таким же названием.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Будет ли выпускать Дан Балан гивеч, фаршированные перцы, мититеи и прочие котлеты, пока неизвестно. СМИ пока только увязали факт появления новой марки с открытием сети фаст-фуд Bunika’s.

Кстати о еде, подаваемой в Bunika’s, восторженно отозвалась мама певца Людмила Балан.

«Отличный ужин! Браво, Bunica’s! Браво, Молдова! Я думаю, что мы стали свидетелями создания национального бренда, который разнесет славу о нас по всему миру (это не реклама, а мое мнение)», — написала она на своей страничке в Facebook.

Издание Agora опубликовало фрагмент регистрационной выписки, из которой следует, что бренд зарегистрирован на имя Дана Балана. И все. Среди основателей или администраторов предприятия Балан не значится.

Что подают?

В меню входят бургеры с кабачковой икрой, плацинды с творогом, жареные и фаршированные перцы, запеченные куриные ножки, котлеты, тефтели, гивеч, печеный картофель, пирожные с орехами и компот.

Кстати, если действительно Дан Балан открыл свой ресторан в Кишиневе, то он следует модному нынче тренду. Среди эстрадных звезд, ставших рестораторами, значатся Ани Лорак, Тимати, Григорий Лепс, Александр Розенбаум и Андрей Макаревич.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как в Молдове купить квартиру подешевле, а то и вовсе за копейки
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
Молдавия и Украина просят обсудить возможность их членства в ЕС
Ткачев пообещал «полное импортозамещение» через 5-7 лет
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Возвращения в Россию: Nissan Juke и Mitsubishi ASX На фоне оживления российского авторынка стало известно, что в Россию возвращаются сразу два компактных внедорожника
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты Звезды представили новый анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии»
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь