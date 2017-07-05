Ремонт «немецкой» гимназии в Нижнем Новгороде не связан с ЧМ-2018: мэрия

Ремонт гимназии № 1 в Нижнем Новгороде не связан с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском департаменте образования.

По данным департамента, капитальный ремонт гимназии планируется провести в 2017—2018 учебном году.

«Ремонт учебного заведения был запланирован ранее и не связан с проведением чемпионата мира по футболу. Первые два этажа здания гимназии были построены в 1824—1826 годах, пристрои с актовым и спортивным залами — в 1904 году, 3 и 4 этажи здания были надстроены в 1957 году», — отметили в департаменте.

В настоящее время проходит процедура перераспределения денежных средств на ремонт образовательного учреждения. Предварительно на ремонт гимназии № 1 планируется направить около 27 млн рублей. за счет средств бюджет Нижегородской области.

Сроки начала и окончания ремонтных работ будут уточнены после выбора подрядной организации на открытом аукционе.

В департаменте пояснили, что с 1 сентября 2017 года гимназия откроет свои двери для всех учеников и будет работать в штатном режиме. После определения подрядной организации на время ремонтных работ ученики продолжат обучение в зданиях близлежащих учебных заведений.

При этом гимназия № 1 сохраняется как структурная единица. Учащихся гимназии будут учить те же педагоги, заработная плата которым будет начисляться в соответствии с их нагрузкой.

Учителя других школ не будут задействованы в организации учебного процесса гимназии.

После начала рамонта обучение учащихся 1−2 классов продолжится в здании гимназии по адресу ул. Минина, д.10а, учеников 3−4 классов — в здании гимназии № 13, учеников 5−11 классов — в здании лицея № 8. Учащиеся начальных классов и 10−11 классов обучаются в первую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях родители учеников из гимназии № 1 с углубленным изучением немецкого языка сообщили, учебное заведение закрывают на ремонт на неопределенный срок.

Родители уверяют, что закрытие гимназии стало для них полной неожиданностью.