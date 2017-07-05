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18:10 (мск), источник: АиФ Самара

МЧС: По Самарской области ожидается неблагоприятная погода

Волновой циклон принесет в Самарскую область дожди, град и шквалистый ветер.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 6 июля ночью облачно, днем с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный 9−14 м/с, местами порывы 18−23 м/с. Температура воздуха по области ночью +13°С,+18°С, днём +18°С,+23°С. В Самаре ночью +14°С,+16°С, днём +19,+21°С.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

— в случае сильного ветра не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев;.

— в связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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