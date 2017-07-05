МЧС: По Самарской области ожидается неблагоприятная погода
Волновой циклон принесет в Самарскую область дожди, град и шквалистый ветер.
Волновой циклон принесет в Самарскую область дожди, град и шквалистый ветер.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», 6 июля ночью облачно, днем с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, возможен град. Ветер ночью
Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:
— в случае сильного ветра не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев;.
— в связи с неблагоприятными погодными условиями водителям необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.