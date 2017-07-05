Конкурс на бюджет в МГУ составит в среднем два человека на место

«Конкурс будет не такой большой, мы будем принимать в этом году десять тысяч абитуриентов — бакалавров, магистров. Это вместе бюджет и контрактная форма», — сказал он.

Конкурс на бюджетное место в МГУ в этом году составит в среднем два человека на место. Об этом заявил журналистам ректор университета Виктор Садовничий, сообщает РИА Новости.

При этом ректор пояснил, что не некоторых факультетах конкурс будет больше и составит пять или даже семь человек на место. Какие именно направления имеются в виду, он не уточнил.

Ранее Садовничий прогнозировал средний конкурс более, чем семь человек на место в этом году. В прошлом году он был именно таким, а средний результат, полученный зачисленными абитуриентами, составил 88 баллов. В 2017-м вуз примет на бюджетные места семь тысяч человек.

Кроме того, в этом году средняя стоимость обучения в МГУ снизилась до порядка 320 тысяч рублей за два два семестра. Садовничий пояснял, что она расчитана по формуле «бюджет делится на число студентов».