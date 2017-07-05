Лимузин Ельцина выставили на продажу за 34 млн рублей
Бронированный лимузин Mercedes 1995 года, на котором передвигался первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 34 млн рублей. Об этом сообщает портал Auto.ru.
Бронированный лимузин Mercedes 1995 года, на котором передвигался первый президент России Борис Ельцин, выставлен на продажу за 34 млн рублей. Об этом сообщает портал Auto.ru.
Автомобиль Pullman Sonderschutz в кузове W140 в настоящее время является частью коллекции Гаража особого назначения ФСО со всеми оригинальными документами.
Как сообщает телеканал «360», Mercedes экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, но тот отказался от него и передал его «другу Борису» Ельцину. Первый президент РФ передвигался на нем с конца 1995 года и до конца своих дней.
В объявлении отмечается, что автомобиль находится в полностью исправном состоянии. Автосалоны автор объявления просит не беспокоить его.