Лимузин Ельцина выставили на продажу за 34 млн рублей

Автомобиль Pullman Sonderschutz в кузове W140 в настоящее время является частью коллекции Гаража особого назначения ФСО со всеми оригинальными документами.

Как сообщает телеканал «360», Mercedes экспонировался на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и изначально предназначался канцлеру Гельмуту Колю, но тот отказался от него и передал его «другу Борису» Ельцину. Первый президент РФ передвигался на нем с конца 1995 года и до конца своих дней.