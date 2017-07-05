Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
От чего вас спасет спиннер
Путин пригласил в Москву обвиняемого в ряде преступлений коллегу
В Петербурге начался «ресторанный бум»
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
Всеволод Чаплин предрек гибель России из-за выхода «Матильды»
На 85-м году жизни умер итальянский комик Паоло Вилладжо
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
19:10 (мск), источник: Sputnik.md

Нелегалов из Молдовы выдворили из Санкт-Петербурга

С начала 2017 года власти Санкт-Петербурга выслали из города 567 нелегальных мигрантов, среди которых есть и наши соотечественники.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. С начала 2017 года власти Санкт-Петербурга отправили из города 567 нелегальных мигрантов, среди которых есть граждане Латвии, Молдовы и других стран, передает Sputnik Латвия, ссылаясь на питерское издание Фонтанка.ру.

Как сообщили изданию в городском управлении Федеральной службы судебных приставов в среду, 5 июля, 62% нарушителей — из Средней Азии, остальные приезжают из Украины, Латвии, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии, Кении и других стран.

Решение о выдворении нелегальных мигрантов принимается по суду, после чего приставы сопровождают приехавших в аэропорт Пулково.

С 2012 года, когда Федеральная служба судебных приставов начала заниматься депортацией, на родину было отправлено более девяти тысяч человек.

После выдворения этим людям запрещен въезд в страну в течение пяти лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молдова подаст заявку на вступление в ЕС раньше срока
Российские Ту-95МС ударили крылатыми ракетами по объектам ИГ
Молдавия и Украина просят обсудить возможность их членства в ЕС
Катар отказался от выполнения требований арабских стран
МЧС и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве
Прокурор потребовал 2,5 года колонии для лидера «Шалтай-Болтай»
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего
В Болгарии произошло массовое столкновение автобусов
Спорт
Сумма отступных за Месси составит €300 млн Контракт уже полностью готов, и 15 июля Месси поставит свою подпись под ним
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь