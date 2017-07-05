Нелегалов из Молдовы выдворили из Санкт-Петербурга

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. С начала 2017 года власти Санкт-Петербурга отправили из города 567 нелегальных мигрантов, среди которых есть граждане Латвии, Молдовы и других стран, передает Sputnik Латвия, ссылаясь на питерское издание Фонтанка.ру.

Как сообщили изданию в городском управлении Федеральной службы судебных приставов в среду, 5 июля, 62% нарушителей — из Средней Азии, остальные приезжают из Украины, Латвии, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии, Кении и других стран.

Решение о выдворении нелегальных мигрантов принимается по суду, после чего приставы сопровождают приехавших в аэропорт Пулково.

С 2012 года, когда Федеральная служба судебных приставов начала заниматься депортацией, на родину было отправлено более девяти тысяч человек.

После выдворения этим людям запрещен въезд в страну в течение пяти лет.