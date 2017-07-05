Нелегалов из Молдовы выдворили из Санкт-Петербурга
С начала 2017 года власти
С начала 2017 года власти
КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. С начала 2017 года власти
Как сообщили изданию в городском управлении Федеральной службы судебных приставов в среду, 5 июля, 62% нарушителей — из Средней Азии, остальные приезжают из Украины, Латвии, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии, Кении и других стран.
Решение о выдворении нелегальных мигрантов принимается по суду, после чего приставы сопровождают приехавших в аэропорт Пулково.
С 2012 года, когда Федеральная служба судебных приставов начала заниматься депортацией, на родину было отправлено более девяти тысяч человек.
После выдворения этим людям запрещен въезд в страну в течение пяти лет.