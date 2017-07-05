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22:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге «нарисовали» граффити азбукой Брайля

Участники фестиваля уличного искусства в течение трех дней преобразили около 20 различных объектов по всему Екатеринбургу — от трансформаторных будок до разрушенных зданий.

Источник: "Российская газета"

Восьмая по счету «Стенограффия» не ограничила авторов определенной тематикой. Как заявили организаторы, в этом году тем нет. Точнее, всего одна — свободная. Поэтому каждый художник рисовал то, что ему действительно интересно. Например, Руслан Сабиров из Серова изобразил исчезающий вид европейской норки, занесенной в Красную книгу.

— Я хочу, чтобы люди задумались о проблеме вымирания животных, поэтому планирую подготовить серию работ, посвященных этой теме, в разных городах, — рассказал Руслан. — В «Стенограффии» участвую впервые. Мне кажется, основная цель таких проектов — привлечь внимание к уличному искусству, изменить к нему отношение. С каждым годом люди все более доброжелательно относятся к граффитистам. Сегодня не было ни одного негативного отзыва, все проходящие благодарили нас. У меня как у художника есть цель — выстроить диалог с людьми. И, надеюсь, с помощью рисунка это получится.

Одним из знаковых событий фестиваля стала акция «Город рисует сам себя»: «оживить» маленькую будку, находящуюся на территории ГКБ № 40, смогли не только художники Александр Дергачев и Сергей Иванов, но и врачи, причем совместно с пациентами. Так на будке появился символ удачи и здоровья — бумажный журавлик.

Кстати.

На фестивале художники создали первое граффити для слабовидящих. Мастера использовали светодиоды, нанесенные на стену азбукой Брайля.

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