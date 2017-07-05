Медведи терроризируют деревню под Витебском — зверей пугают сиреной
Один из медведей уже провел «ревизию» на трех пасеках и посетил огороды — разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы.
Один из медведей уже провел «ревизию» на трех пасеках и посетил огороды — разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы.
МИНСК, 5 июл — Sputnik. Жители деревни Яново в Витебском районе, опасаясь медведей, включают пожарную сирену, чтобы держать диких животных на расстоянии от жилья, сообщила газета «Витебский курьер».
Как сообщает издание, рядом с населенными пунктами вблизи
Как рассказали газете жители деревни Лозоватка, один из медведей уже провел «ревизию» на трех пасеках и посетил огороды — разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы и порвал пленку на теплицах. Кроме того, медведя видели и на дорогах, ведущих в населенный пункт.
По словам председателя Яновичского сельсовета Александра Изобова, в деревне Яново периодически включают пожарную сирену, чтобы отпугнуть медведей и держать их подальше от жилья.
Он также уточнил, что, как рассказывают местных охотники, медведи пришли в район с территории России: сначала появилась медведица, которая впоследствии родила двух медвежат — они уже подросли и самостоятельно передвигаются по лесу. Эта семья зверей попала на фотографии фотоловушек Суражского лесхоза.
По информации Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего в области живет около 120 особей медведей — они в основном водятся в Лепельском, Лиозненском, Витебском, Оршанском, Городокском районах.