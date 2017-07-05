Медведи терроризируют деревню под Витебском — зверей пугают сиреной

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Жители деревни Яново в Витебском районе, опасаясь медведей, включают пожарную сирену, чтобы держать диких животных на расстоянии от жилья, сообщила газета «Витебский курьер».

Как сообщает издание, рядом с населенными пунктами вблизи белорусско-российской границы медведи начали встречаться только в текущем году — раньше местные жители этих животных в лесах не видели.

Как рассказали газете жители деревни Лозоватка, один из медведей уже провел «ревизию» на трех пасеках и посетил огороды — разломанными оказались улья, зверь вытоптал посевы и порвал пленку на теплицах. Кроме того, медведя видели и на дорогах, ведущих в населенный пункт.

По словам председателя Яновичского сельсовета Александра Изобова, в деревне Яново периодически включают пожарную сирену, чтобы отпугнуть медведей и держать их подальше от жилья.

Он также уточнил, что, как рассказывают местных охотники, медведи пришли в район с территории России: сначала появилась медведица, которая впоследствии родила двух медвежат — они уже подросли и самостоятельно передвигаются по лесу. Эта семья зверей попала на фотографии фотоловушек Суражского лесхоза.

По информации Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, всего в области живет около 120 особей медведей — они в основном водятся в Лепельском, Лиозненском, Витебском, Оршанском, Городокском районах.