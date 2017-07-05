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20:37 (мск), источник: УНИАН

В Киеве ожидается свадебный бум из-за «счастливой семерки»

Традиция жениться в день «счастливой семерки» пришла в Украину из Европы.

Источник: УНИАН

В ближайшую пятницу в столице ожидается свадебный бум. Ажиотаж среди желающих пожениться вызвала дата — «счастливая семерка» — 7.07.2017, сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Киеве.

«Только в Центральном ОГРАГСе в этот день распишутся около 100 пар. Расписывать по 12 пар на час — нетрадиционная статистика в будний день. Обычно по пятницам в главный отдел регистрации столицы приходят по 10−20 пар в день», — говорится в сообщении.

«Что касается ажиотажа вокруг даты с тремя семерками — если люди верят, что она им больше подходит для создания семьи, с радостью рассказывают своим родственникам легенды о том, что эти дни счастливыми и принесут любовь новым семьям, стоит их в этой уверенности поддерживать. В управлении юстиции Киева всегда рады новым семьям. Любите и не волнуйтесь о подаче документов», — сказал начальник Главного управления юстиции в г. Киеве Станислав Куценко.

Поскольку в Семейном кодексе предусмотрено, что прописка не влияет на место, где может жениться семья, молодожены приезжают в киевские ОГРАГСы из разных регионов Украины и выбирают то учреждение, которое им подходит.

Справка. Традиция жениться в день «счастливой семерки» пришла в Украину из Европы. Там верят, что семьи, созданные в подобные даты, особенно счастливы. Для примера, в Риме 7.07, чтобы успеть принять всех желающих вступить в брак, торжественную церемонию в красном зале городской мэрии сокращают с привычных 10 минут до 6.

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