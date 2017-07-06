Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
От чего вас спасет спиннер
Переговоры в Минске по Украине прошли со скандалом
В России запускают новую жилищную программу
Объявленный в розыск бизнесмен Щербаков найден мертвым в Лондоне
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
СМИ: Подарок для Путина — такое в ЕС было только однажды
Песков — США: Терпение на исходе
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Виталию Кличко грозит уголовное дело на Украине
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Свадьба, которую устроили дети российских олигархов, удивила США
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
«Получим пинок от русских»: секретный разговор солдат США в Сирии
СМИ: Беларусь захлестывает борьба с символикой РФ
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
9В Китае сошли два оползня
12Щиты Венесуэлы
14:09 (мск), источник: 36on.ru

Спасатели рассказали о последствиях разбушевавшейся стихии в Воронеже

5 июля воронежские спасатели приняли участие в ликвидации последствий непогоды. По данным на 17:00, им пришлось выезжать на 10 вызовов о падении аварийных деревьев.

Из-за сильных порывов ветра, которые достигали 15−20 метров в секунду, на автомобили упали два дерева и одна ветка, еще два дерева перегородили проезжую часть, одно — упало во дворе, четыре — на провода, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. Сотрудники организации также опубликовали фото с ликвидации последствий ЧП. На снимке изображен спасатель, убирающий на улице Электросигнальной упавшее дерево.

Воронежцам советуют в случае падения дерева на провода или дорогу звонить по телефону «112». Если оно упало на машину, необходимо вызвать участкового для составления протокола о происшествии. Убрать дерево можно только после оформления документа. Если самостоятельно это сделать не получается, нужно позвонить в службу спасения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец пропавшей 17-летней Ани поблагодарил воронежцев за помощь в поисках дочери
Путин снял с должностей восемь высокопоставленных генералов
Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о госперевороте
ГД ввела 10-летний запрет на госслужбу для уклонистов от армии
МИД: террористы готовят постановочную химатаку в Сирии
Трамп: В выборы США могла вмешаться не только Россия
Виктор Озеров уходит из Совета Федерации
Организаторы ОИ-2016 просят МОК помочь в погашении долга
Спорт
Сборная России осталась без премиальных за Кубок конфедераций Команда Черчесова с 3 очками финишировала на третьем месте в квартете А и не сумела выйти в полуфинал
Авто
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео) Ого! Судя по всему, наш читатель снял на видео Audi Q8, который проходил серию тестов в России
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
В соцсетях обсуждают, на кого похожа дочка Николаева и Проскуряковой Пара впервые показала Веронику общественности, приняв участие в семейной фотосессии для журнала.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь