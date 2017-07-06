Спасатели рассказали о последствиях разбушевавшейся стихии в Воронеже

Из-за сильных порывов ветра, которые достигали 15−20 метров в секунду, на автомобили упали два дерева и одна ветка, еще два дерева перегородили проезжую часть, одно — упало во дворе, четыре — на провода, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. Сотрудники организации также опубликовали фото с ликвидации последствий ЧП. На снимке изображен спасатель, убирающий на улице Электросигнальной упавшее дерево.

Воронежцам советуют в случае падения дерева на провода или дорогу звонить по телефону «112». Если оно упало на машину, необходимо вызвать участкового для составления протокола о происшествии. Убрать дерево можно только после оформления документа. Если самостоятельно это сделать не получается, нужно позвонить в службу спасения.