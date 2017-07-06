Спасатели рассказали о последствиях разбушевавшейся стихии в Воронеже
5 июля воронежские спасатели приняли участие в ликвидации последствий непогоды. По данным на 17:00, им пришлось выезжать на 10 вызовов о падении аварийных деревьев.
5 июля воронежские спасатели приняли участие в ликвидации последствий непогоды. По данным на 17:00, им пришлось выезжать на 10 вызовов о падении аварийных деревьев.
Воронежцам советуют в случае падения дерева на провода или дорогу звонить по телефону «112». Если оно упало на машину, необходимо вызвать участкового для составления протокола о происшествии. Убрать дерево можно только после оформления документа. Если самостоятельно это сделать не получается, нужно позвонить в службу спасения.