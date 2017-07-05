В Челябинске многодетную мать признали банкротом

Напомним, когда вступил в силу закон о банкротстве физических лиц, жительница областного центра Дарья Расторгуева в числе первых подала иск о собственном банкротстве, не имея возможности выплачивать многомиллионный долг по кредиту. На судебные прения и исполнительные производства в целом ушло около восьми лет, процедура банкротства заняла полтора года. Задолженность по кредиту за эти годы увеличилась чуть ли не вдвое: кредит на покупку дома первоначальной стоимостью 8 миллионов рублей после просрочки оплаты и начисления пеней вырос до 14 миллионов. Многодетная мама нашла выход, заявив о собственной финансовой несостоятельности.

Как рассказывает сама Дарья, ошибочно думать, что избавиться от долгов путем банкротства легко и дешево. На самом деле нужны деньги на оплату услуг финансового управляющего, подготовку корреспонденции, уплату госпошлин, почтовые расходы. Всего на подготовку документов в суд требуется порядка 15−20 тысяч рублей. Потому следует сопоставить предстоящие расходы с суммой долга: если она не более миллиона рублей, то смысла затевать процесс нет. Кстати, помимо радости от списания долга, банкрота ждут и огорчения: в течение ближайших пяти лет ему не удастся оформить кредит и на протяжении трех запрещено занимать руководящие должности.

По словам юристов, сами должники инициируют банкротство редко, основной объем исков поступает от кредитных организаций: банки стремятся хоть частично возместить убытки.

По словам эксперта штаба ОНФ в Челябинской области адвоката Вячеслава Курилина, процесс был сложным, ведь он оказался первым в нашей стране. Не обошлось и без нарушений, в частности, со стороны арбитражного управляющего, были сложности с реализацией имущества должника. В связи с этим процедура длилась более полутора лет. Но так или иначе отмечает юрист, банкротство — единственный цивилизованный выход из подобной ситуации. А когда сложится соответствующая судебная практика, признание должников несостоятельными значительно ускорится.