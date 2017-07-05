Потерявшуюся девочку вернули туристке полицейские Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Потерявшуюся возле Байтерека девочку вернули туристке полицейские Астаны. Такой пост опубликован в Фейсбук в группе «Астана — Что? Где? Когда?».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Потерявшуюся возле Байтерека девочку вернули туристке полицейские Астаны. Такой пост опубликован в Фейсбук в группе «Астана — Что? Где? Когда?».
«Сегодня сфотографировал эту картину. Одна из мам потеряла ребенка из виду у Байтерека, позвала полицию на этой машинке (они ездили рядом, патрулировали), затем она объяснила им свою ситуацию, те быстро выехали на минуты 3−4 и привезли ей ее дочку! Как я понял, мама потеряла дочку, полиция ее нашла! (…)