Потерявшуюся девочку вернули туристке полицейские Астаны

«Сегодня сфотографировал эту картину. Одна из мам потеряла ребенка из виду у Байтерека, позвала полицию на этой машинке (они ездили рядом, патрулировали), затем она объяснила им свою ситуацию, те быстро выехали на минуты 3−4 и привезли ей ее дочку! Как я понял, мама потеряла дочку, полиция ее нашла! (…) P. S. маму прошу в комментариях не ругать) Они туристы! Она объяснила спокойно дочке, что нужно быть рядом, это другой город!», — написал пользователь yerlan.sakenov.