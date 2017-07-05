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21:04 (мск), источник: Kazinform

Потерявшуюся девочку вернули туристке полицейские Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Потерявшуюся возле Байтерека девочку вернули туристке полицейские Астаны. Такой пост опубликован в Фейсбук в группе «Астана — Что? Где? Когда?».

Источник: Kazinform

«Сегодня сфотографировал эту картину. Одна из мам потеряла ребенка из виду у Байтерека, позвала полицию на этой машинке (они ездили рядом, патрулировали), затем она объяснила им свою ситуацию, те быстро выехали на минуты 3−4 и привезли ей ее дочку! Как я понял, мама потеряла дочку, полиция ее нашла! (…) P. S. маму прошу в комментариях не ругать) Они туристы! Она объяснила спокойно дочке, что нужно быть рядом, это другой город!», — написал пользователь yerlan.sakenov.

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