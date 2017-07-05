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21:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В Гидрометцентре ответили на критику промокшего под дождем Жириновского

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в ответ на критику политика Владимира Жириновского заявила о невозможности «предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека». Об этом пишет в среду, 5 июля, РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«На новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности», — отметила Макарова.

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Она также заявила о некорректности предложения лидера фракции ЛДПР в Госдуме разогнать Мосгдиромет из-за неточных прогнозов, поскольку такой структуры не существует, передает ТАСС. «По Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе. И МЧС в своей рассылке тоже ссылается именно на это подразделение. Возможно, Жириновскому было просто долго выговаривать это название, и он сократил нас до Мосгидромета», — сказала синоптик.

Макарова добавила, что погода очень неустойчива, что усложняет прогнозирование. «Дожди и даже ливни могут быть локальным явлением, либо пройти в какой-то сжатый промежуток времени», — пояснила она.

Ранее Жириновский заявил, что впервые промок до нитки под дождем 4 июля и предложил закрыть Мосгидромет. «Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — сказал политик, отметив, что синоптики должны сообщать о сильном ливне хотя бы за 20 минут до него.

3 июля глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в середине лета в стране ожидаются природные катаклизмы из-за резких перепадов температур, ливней и порывистого ветра. До этого он выступил за то, чтобы штрафовать конкретных должностных лиц в Росгидрометцентре за неточные и несвоевременные прогнозы.

Комментарии
1
Alex Heavy
Это фразы не Жириновског а мои, которые 2 года назад, я написал в ожидании прогноза "Аномально холодной зимы, кoтороая должна была начатся в конце Августа 2015 года" Давайте вспомним:
Не слишком-ли дорого, нам обходится Гидрометцентр?
Летом нам обещают - аномально холодную зиму,
а зимой - наоборот, и ничто не сбывается?!!
Не слишком-ли дорого, нам обходится Гидрометцентр?
Летом нам обещают - аномально холодную зиму,
а зимой - наоборот, и ничто не сбывается? "
Эх -мне-бы такую работу, ни за что, не отвечать!!!
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