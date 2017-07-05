В Гидрометцентре ответили на критику промокшего под дождем Жириновского

«На новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности», — отметила Макарова.

Она также заявила о некорректности предложения лидера фракции ЛДПР в Госдуме разогнать Мосгдиромет из-за неточных прогнозов, поскольку такой структуры не существует, передает ТАСС. «По Москве прогноз на текущие и следующие сутки выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе. И МЧС в своей рассылке тоже ссылается именно на это подразделение. Возможно, Жириновскому было просто долго выговаривать это название, и он сократил нас до Мосгидромета», — сказала синоптик.

Макарова добавила, что погода очень неустойчива, что усложняет прогнозирование. «Дожди и даже ливни могут быть локальным явлением, либо пройти в какой-то сжатый промежуток времени», — пояснила она.

Ранее Жириновский заявил, что впервые промок до нитки под дождем 4 июля и предложил закрыть Мосгидромет. «Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — сказал политик, отметив, что синоптики должны сообщать о сильном ливне хотя бы за 20 минут до него.