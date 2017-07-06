В Украине создадут Полицейскую академию

Председатель Национальной полиции Сергей Князев вместе с руководителем Департамента кадрового обеспечения подписал приказ и утвердил соответствующее положение о создании Полицейской академии Национальной полиции Украины. Об этом Князев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Полицейская академия Национальной полиции Украины будет находиться в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1−1,2 тыс. курсантов.

Глава Нацполиции подчеркнул, что целью создания Академии является «уменьшение количества брака во время самой тяжелой процедуры — кадрового отбора».