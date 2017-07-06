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00:13 (мск), источник: 112.ua

В Украине создадут Полицейскую академию

Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1−1,2 тыс. курсантов.

Источник: 112.ua

Председатель Национальной полиции Сергей Князев вместе с руководителем Департамента кадрового обеспечения подписал приказ и утвердил соответствующее положение о создании Полицейской академии Национальной полиции Украины. Об этом Князев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Полицейская академия Национальной полиции Украины будет находиться в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1−1,2 тыс. курсантов.

Глава Нацполиции подчеркнул, что целью создания Академии является «уменьшение количества брака во время самой тяжелой процедуры — кадрового отбора».

«Со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме», — отметил глава Национальной полиции.

Князев предложил новую систему набора: «пришел в полицию — поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений).

По зову сердца и наличия профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1−3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован, — рассказал глава ведомства.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что академию сухопутных войск во Львове не будут сокращать или перемещать в другие регионы.

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