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08:23 (мск), источник: Известия

Во второй половине лета ожидаются смерчи, ливни и грозы

Чтобы предупредить максимальное количество людей о природных катаклизмах, МЧС тестирует систему оповещения через соцсети.

Источник: РИА "Новости"

Уставшие от аномально холодной погоды и дождей, жители Центральной России с нетерпением ждут, когда смогут, наконец, насладиться теплом. Но прогнозы синоптиков не обнадеживают: в лучшем случае вторая половина лета будет умеренно теплой.

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А в МЧС России «Известиям» заявили, что в этом месяце в Центральной России стоит вновь ждать ливневых дождей и шквалистых порывов ветра. При этом на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока возможны пожары — там прогнозируется сухая и жаркая погода.

Как рассказал «Известиям» начальник Управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович, в последние несколько месяцев было много природных катаклизмов.

— В условиях меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, сейчас становится нормой: большое количество осадков, рекордные минимальные и максимальные температуры и другие явления. МЧС России оперативно реагирует на подобные изменения климата. Каждый год в регионах уточняются новые риски, а также силы и средства, которые могут привлекаться для реагирования на возможные ЧС, — сказал Алексей Вагутович.

В таких условиях МЧС пришлось пересмотреть систему информирования населения о возможных катаклизмах.

— Сейчас используются новые методы работы — площадкой для предупреждения людей о неблагоприятных погодных явлениях стали социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники». Пока это находится на этапе тестирования, но уже сейчас можно говорить, что работа с социальными сетями позволяет не только сократить время доведения информации, но и лично предупредить каждого пользователя о надвигающейся угрозе, — пояснил представитель ведомства.

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По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, летом опасные явления наблюдаются в пять-шесть раз чаще, чем зимой. Для холодного сезона характерно горизонтальное перемещение воздушных масс — адвекция. А летом бывает и вертикальное движение — конвекция. И со взрывными конвекционными процессами метеорологи связывают многие опасные явления.

— Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время, — сказал Роман Вильфанд «Известиям». — В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз. Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний.

Проблема в том, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно — это можно сделать за сутки, а чаще всего за несколько часов или даже за несколько десятков минут.

Главная рекомендация, которую Роман Вильфанд дал жителям России, — очень внимательно следить за прогнозами погоды в летний период.
Инфографика
Зависимость разрушительной силы ветра от его скорости

— Если вы слышите, что прогнозируется ветер 15−20 метров в секунду и более, надо держать детей дома и не выпускать их. Кроме ветра должны настораживать прогнозы о сильных осадках и граде, — рассказал глава Росгидромета.

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко советует жителям центральной России не убирать далеко теплую одежду и обогреватели.

— Лето уже жарким не будет. У нас был очень холодный май, когда температура была на два градуса ниже климатической нормы, и такой же июнь — на два с половиной градуса ниже. 2 июня была отмечена снежная крупа. Последние 70 лет, начиная с 1947 года, в Москве в июне ни разу не выпадали твердые осадки, — сказал метеоролог. Впрочем, заморозков, отметил он, уже не будет до осени.

Продолжительная погодная аномалия, по словам ученых, связана с длительным и устойчивым блокирующим антициклоном над Центральной Европой.

В район Русской равнины, которая оказалась над его восточной периферией, постоянно выносились холодные воздушные массы.

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Михаил Локощенко обратил внимание, что нынешний год выдался необычайно влажным, и из-за этого повышается вероятность наводнений, подтоплений и дождевых паводков. За первые шесть месяцев в Москве, например, выпало 414 мм осадков, что гораздо больше половины годовой нормы.

— За последние 163 года регулярных измерений осадков их количество в первую половину года только три раза было больше, чем сейчас, — сказал Михаил Локощенко. — И все они были недавно — в 2001-м, 2005-м и 2013-м годах. А за первые три дня июля в Москве выпала половина июльской нормы осадков — целых 47 мм. Особенно сильным был ливень 3 июля, когда за несколько часов выпало 36 мм осадков. Подобные ливни считаются опасным метеорологическим явлением.

Роман Вильфанд отметил, что с погодой этим летом не повезло только жителям Европейской России. В остальном Северном полушарии стоит жара.

Справка
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Комментарии
3
дядя Коля
Народный прогноз погоды : 6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, наши предки в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются - к ненастью....
... Канун праздника Ивана Купала.......Славяне верили , что именно 6 июля цветет папоротник, и если его найти, то можно отыскать зарытый клад.
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Альф Утангри
Ошеломляющая прозорливость ) , уже на пятилетку сразу в трех словах прогноз давайте , и отмазка всегда будет - предупреждали .
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Ротокан Карлович
На воду начали дуть...Ну хоть такую работу покажут...
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Погодные катаклизмы будут наблюдаться в течение всего лета
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июля© Ньюстюб
Сейчас в Вашингтоне
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