Движение перед Покровской развязкой в Иркутске станет на две недели однополосным

Дорогу на сутки закроют на перекрёстке улиц Рабочей и Пролетарской. А вот на Рабочего Штаба перед Покровской развязкой проезд на две недели станет однополосным. Причина — работа на сетях. Так что тем, кто собирается в эти выходные на Байкал по Качугскому тракту, лучше найти объездной путь или выехать пораньше.