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03:08 (мск), источник: Вести Иркутск

Движение перед Покровской развязкой в Иркутске станет на две недели однополосным

6 июля в Иркутске изменится схема движения сразу на нескольких улицах.

Источник: Вести Иркутск

Дорогу на сутки закроют на перекрёстке улиц Рабочей и Пролетарской. А вот на Рабочего Штаба перед Покровской развязкой проезд на две недели станет однополосным. Причина — работа на сетях. Так что тем, кто собирается в эти выходные на Байкал по Качугскому тракту, лучше найти объездной путь или выехать пораньше.

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