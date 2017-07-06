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03:09 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке открыт набор волонтеров на фестиваль V-Rox

Ориентировочная занятость — с 1 по 7 августа.

Оргкомитет фестиваля V-Rox и управление по делам молодежи администрации Владивостока открывают набор волонтеров на юбилейный — пятый фестиваль V-Rox, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята будут оказывать помощь организаторам в его проведении. Ориентировочная занятость — с 1 по 7 августа.

«Стать волонтером фестиваля V-Rox — это уникальная возможность пообщаться с известными иностранными и российскими музыкальными группами, получить незабываемые впечатления и опыт, обрести новых друзей», — рассказал начальник управления по делам молодежи администрации города Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Прием заявок во Владивостоке открыт по телефону 222−39−65. Требования к волонтерам: возраст от 18 лет, приветствуются знание иностранных языков и опыт работы на крупных мероприятиях международного уровня. Заявки принимаются до 24 июля.

Для желающих работать в пресс-центре фестиваля (фотографы, журналисты) необходимо отправить заявку пресс-атташе фестиваля Ксении Поль на почту 7@vrox.org. Укажите тему письма «Пресс-центр V-Rox V». В письме необходимо указать свои имя, возраст, ссылки на соцсети и работы — фотографии или тексты.

Напомним, фестиваль V-Rox (Vladivostok Rocks) — большой городской музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. С 2013 года он традиционно проходит во Владивостоке в августе.

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