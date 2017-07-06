На заседании Госдумы подняли тему спекуляции на установке кнопок ГЛОНАСС в Приморье

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Депутат от Приморского края Андрей Андрейченко на пленарном заседании Госдумы заявил, что две дальневосточные компании, занимающиеся установкой кнопок ГЛОНАСС на автомобили, экспортируемые через Свободный порт Владивосток, фактически установили монополию в регионе.

По словам Андрейченко, он уже сделал соответствующие запросы и призвал депутатов начать бороться с монополией, передает собственный корр. PrimaMedia в Москве.

— Сегодня в плену в Свободном порту Владивосток более тысячи автомобилей. Они были заказаны до наступления «ЭРА-ГЛОНАСС». В результате с 1 января автомобили, за которые покупатели заплатили деньги, встали в порту. Люди не могут их забрать, так как они не оборудованы кнопкой экстренного вызова ГЛОНАСС. Более того, люди обязаны платить за их хранение, — рассказал депутат.