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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На заседании Госдумы подняли тему спекуляции на установке кнопок ГЛОНАСС в Приморье

Депутат Андрей Андрейченко заявил, что две компании фактически установили монополию в регионе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Депутат от Приморского края Андрей Андрейченко на пленарном заседании Госдумы заявил, что две дальневосточные компании, занимающиеся установкой кнопок ГЛОНАСС на автомобили, экспортируемые через Свободный порт Владивосток, фактически установили монополию в регионе.

По словам Андрейченко, он уже сделал соответствующие запросы и призвал депутатов начать бороться с монополией, передает собственный корр. PrimaMedia в Москве.

— Сегодня в плену в Свободном порту Владивосток более тысячи автомобилей. Они были заказаны до наступления «ЭРА-ГЛОНАСС». В результате с 1 января автомобили, за которые покупатели заплатили деньги, встали в порту. Люди не могут их забрать, так как они не оборудованы кнопкой экстренного вызова ГЛОНАСС. Более того, люди обязаны платить за их хранение, — рассказал депутат.

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По его словам, цены на установку кнопки ГЛОНАСС доходят до 70 тысяч рублей.

— В результате в регионе появились различные спекулятивные схемы. Надо срочно решать эту проблему. Люди, покупавшие машины, планировали использовать их в работе, поехать на них на отдых. Сейчас все планы их сорвались. Мы должны помочь им выйти из сложившейся ситуации, — подчеркнул Андрей Андрейченко.

Напомним, что на постах Владивостокской таможни 21 июня начали выдавать ПТС по «неофициальным» кнопкам, купленным не у агентов АО «ГЛОНАСС». Речь о покупке устройств напрямую у производителей. Очередь и спекулятивная цена на дефицитные тревожные кнопки продолжает расти, и люди вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Прецедент создали несколько компаний с неприморской пропиской, имеющих право на установку и идентификацию устройств в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Заветные терминалы они купили напрямую у производителей, несмотря на озвученные ранее заявления о нехватке производственных мощностей.

Буквально через несколько дней многие центры по установке модулей безопасности во Владивостоке лишились доступа в личные кабинеты системы. Представитель одного из установочных центров в разговоре с корр. ИА PrimaMedia рассказал, что доступ закрылся после того, как появились вести о появлении на рынке законных устройств не от АО «ГЛОНАСС».

1 июля было объявлено, что право работать в ГАИС ГЛОНАСС осталось только у двух агентов: Сумотори и ВМР. В АО «ГЛОНАСС».сообщили, что данная мера предпринята в связи с многочисленными фактами недобросовестной работы установочных мастерских.

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