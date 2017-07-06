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03:18 (мск), источник: Вести Иркутск

Зоны отдыха для детей обновят до конца 2017 года в Иркутске

18 миллионов на 100 детских и спортивных площадок. До конца 2017 года в Иркутске обновят зоны отдыха для детей.

Источник: Вести Иркутск

Подрядчик уже есть. Работы предстоит выполнить всего за месяц. Во дворах появятся новые качели, горки, карусели, песочницы, турники, теннисные столы, а также детские игровые и спортивные комплексы. В том числе для занятий воркаутом.

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