Зоны отдыха для детей обновят до конца 2017 года в Иркутске
18 миллионов на 100 детских и спортивных площадок. До конца 2017 года в Иркутске обновят зоны отдыха для детей.
18 миллионов на 100 детских и спортивных площадок. До конца 2017 года в Иркутске обновят зоны отдыха для детей.
Подрядчик уже есть. Работы предстоит выполнить всего за месяц. Во дворах появятся новые качели, горки, карусели, песочницы, турники, теннисные столы, а также детские игровые и спортивные комплексы. В том числе для занятий воркаутом.