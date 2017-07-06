Экс-начальнику учебного центра ВВО вынесли приговор в Хабаровске

Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.

В Хабаровске к лишению свободы приговорён бывший начальник учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392 окружного учебного центра ВВО полковник запаса Александр Дьяченко, который в период командования названным учебным центром организовал систему поборов денежных средств от подчинённых ему военнослужащих, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по ВВО.

Информация о фактах коррупционных проявлений в действиях Александра Дьяченко поступила в Управление ФСБ России по Восточному военному округу в 2014 году. Сотрудники ФСБ провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были задокументированы неоднократные факты получения командиром от своих подчинённых требуемых денежных средств. Полковник был задержан после того, как в очередной раз получил взятку от одного из военнослужащих за сокрытие совершённого взяткодателем преступления. Все оперативные материалы, изобличающие преступные деяния Дьяченко, были переданы сотрудникам Следственного комитета для возбуждения уголовного дела.

Более полугода дело о коррупционных преступлениях уже бывшего начальника учебного центра слушалось в Хабаровском гарнизонном военном суде. В результате 21 марта 2017 года суд признал вину Александра Дьяченко в получении взятки, а также злоупотреблениях должностными полномочиями и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением воинского звания «полковник запаса». Также ему запретили занимать определённые должности в государственных органах власти сроком на 4 года.

Подсудимый не согласился с приговором и обжаловал его. Дальневосточным окружным военным судом кассационная жалоба на приговор суда первой инстанции была оставлена без удовлетворения. В июле 2017 года приговор вступил в законную силу.