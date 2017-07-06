Экс-начальнику учебного центра ВВО вынесли приговор в Хабаровске
В период командования он организовал систему поборов денежных средств от подчинённых.
В период командования он организовал систему поборов денежных средств от подчинённых.
Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.
В Хабаровске к лишению свободы приговорён бывший начальник учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск 392 окружного учебного центра ВВО полковник запаса Александр Дьяченко, который в период командования названным учебным центром организовал систему поборов денежных средств от подчинённых ему военнослужащих, сообщили ИА AmurMedia в
Информация о фактах коррупционных проявлений в действиях Александра Дьяченко поступила в Управление ФСБ России по Восточному военному округу в 2014 году. Сотрудники ФСБ провели ряд
Более полугода дело о коррупционных преступлениях уже бывшего начальника учебного центра слушалось в Хабаровском гарнизонном военном суде. В результате 21 марта 2017 года суд признал вину Александра Дьяченко в получении взятки, а также злоупотреблениях должностными полномочиями и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 4 млн рублей и с лишением воинского звания «полковник запаса». Также ему запретили занимать определённые должности в государственных органах власти сроком на 4 года.
Подсудимый не согласился с приговором и обжаловал его. Дальневосточным окружным военным судом кассационная жалоба на приговор суда первой инстанции была оставлена без удовлетворения. В июле 2017 года приговор вступил в законную силу.