Хабаровчанкам предлагают вступить в группу поддержки местной хоккейной команды

К кандидаткам предъявляется несколько требований. Они должны иметь хореографическую подготовку, рост выше 170 сантиметров, а также быть старше 18 лет, обладать стройной фигурой и приятной внешностью. Приветствуется опыт занятий акробатикой или гимнастикой.

Для участия в кастинге нужно отправить анкету с информацией о себе на номер: 8−924−303−88−68. Там необходимо указать ФИО, дату рождения, рост, сведения об имеющейся подготовке, контактный телефон, дать ссылку на страницы в Instagram и VK, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».