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03:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанкам предлагают вступить в группу поддержки местной хоккейной команды

Хабаровчанки смогут вступить в группу поддержки ХК «Амур». 9 июля в 16:00 клуб проведет кастинг.

К кандидаткам предъявляется несколько требований. Они должны иметь хореографическую подготовку, рост выше 170 сантиметров, а также быть старше 18 лет, обладать стройной фигурой и приятной внешностью. Приветствуется опыт занятий акробатикой или гимнастикой.

Для участия в кастинге нужно отправить анкету с информацией о себе на номер: 8−924−303−88−68. Там необходимо указать ФИО, дату рождения, рост, сведения об имеющейся подготовке, контактный телефон, дать ссылку на страницы в Instagram и VK, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».

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