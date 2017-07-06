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03:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Православный молодежный форум открылся в Хабаровском крае

4 июля в деревне Беловодье открылся православный молодежный форум «Радость веры», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

Мероприятие объединило около 40 жителей края. В программе — лекции, встречи с гостями. Кроме того, в праздник Рождества Иоанна Предтечи молодежь споет ночную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре.

Главным мероприятием форума станет крестный ход, который состоится в День семьи, любви и верности. Напомним, участие в нем также примут представители воскресных школ, городских молодежных организаций и прихожане хабаровских храмов.

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