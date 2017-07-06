Православный молодежный форум открылся в Хабаровском крае

Мероприятие объединило около 40 жителей края. В программе — лекции, встречи с гостями. Кроме того, в праздник Рождества Иоанна Предтечи молодежь споет ночную литургию в Свято-Успенском мужском монастыре.

Главным мероприятием форума станет крестный ход, который состоится в День семьи, любви и верности. Напомним, участие в нем также примут представители воскресных школ, городских молодежных организаций и прихожане хабаровских храмов.