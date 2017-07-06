Набережную Спортивной гавани во Владивостоке приведут в порядок в этом году

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Дизайн-проект благоустройства набережной Спортивной гавани был утвержден 4 июля общественной комиссией в мэрии Владивостока. Согласно этому документу до конца года набережную приведут в порядок: заменят разрушенную гранитную плитку, подлатают парапеты, отремонтируют ливневки, сделают бордюрные пандусы, а также выкорчуют пни и посадят новые деревья. Все это обойдется в 3,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«Восстановление разрушенных и поврежденных элементов повысит туристическую привлекательность города и улучшит его внешний облик. Стилевое решение благоустраиваемой территории заключается в сохранении существующего стиля городской застройки», — отмечается в утвержденном дизайн-проекте.

Благоустраивать планируется только территорию, принадлежащую муниципалитету. Производиться работы будут от улицы Светланской до Красноармейского переулка.