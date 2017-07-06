Набережную Спортивной гавани во Владивостоке приведут в порядок в этом году
Власти собираются заменить разрушенную гранитную плитку, подлатать парапеты, отремонтировать ливневки и посадить новые деревья.
Власти собираются заменить разрушенную гранитную плитку, подлатать парапеты, отремонтировать ливневки и посадить новые деревья.
Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.
«Восстановление разрушенных и поврежденных элементов повысит туристическую привлекательность города и улучшит его внешний облик. Стилевое решение благоустраиваемой территории заключается в сохранении существующего стиля городской застройки», — отмечается в утвержденном
Благоустраивать планируется только территорию, принадлежащую муниципалитету. Производиться работы будут от улицы Светланской до Красноармейского переулка.
Напомним, что благоустройство набережной Спортивной гавани проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год. Средства на ее реализацию выделены сразу из трех бюджетов: федерального, краевого и муниципального. В рамках этого проекта также облагородят