Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Принято решение по подозреваемым в уничтожении Boeing в Донбассе
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
"Я подумал, что это последний день Помпеи": Кадыров о решении ФРГ
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии Фермер превратил поле в инсталляцию накануне саммита G20
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
9В Китае сошли два оползня
03:45 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Набережную Спортивной гавани во Владивостоке приведут в порядок в этом году

Власти собираются заменить разрушенную гранитную плитку, подлатать парапеты, отремонтировать ливневки и посадить новые деревья.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Дизайн-проект благоустройства набережной Спортивной гавани был утвержден 4 июля общественной комиссией в мэрии Владивостока. Согласно этому документу до конца года набережную приведут в порядок: заменят разрушенную гранитную плитку, подлатают парапеты, отремонтируют ливневки, сделают бордюрные пандусы, а также выкорчуют пни и посадят новые деревья. Все это обойдется в 3,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

«Восстановление разрушенных и поврежденных элементов повысит туристическую привлекательность города и улучшит его внешний облик. Стилевое решение благоустраиваемой территории заключается в сохранении существующего стиля городской застройки», — отмечается в утвержденном дизайн-проекте.

Благоустраивать планируется только территорию, принадлежащую муниципалитету. Производиться работы будут от улицы Светланской до Красноармейского переулка.

Напомним, что благоустройство набережной Спортивной гавани проводится в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год. Средства на ее реализацию выделены сразу из трех бюджетов: федерального, краевого и муниципального. В рамках этого проекта также облагородят ландшафтно-парковую зону ДВФУ на острове Русский и сквер имени Адмирала Невельского на Корабельной набережной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Советы жителям Приморья: работать в жару надо меньше, а пить - больше
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
В Венесуэле завершилась семичасовая осада здания парламента
В Госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко в Киеве
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Путин сообщил, что Россия примет активное участие в саммите G20
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме Вчера в Государственной Думе РФ в рамках «Правительственного часа» встретились Виталий Мутко и Валерий Газзаев, которые в прошлом году боролись за пост президента РФС
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь