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03:57 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Владивостока заехал на своем мотоцикле прямо в ТЦ

Мотоциклист не захотел крутиться на парковке.

Источник: VLADNEWS

Посетитель торгового центра в пригороде Владивостока решил подъехать к бутикам на мотоцикле, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в пригороде Владивостока, в крупном ТРК «Седанка-Сити». Немолодой мужчина на мотоцикле решил не оставлять свой байк на парковке, а прихватить с собой в поход по магазинам. Транспорт мужчина припарковал возле автомобиля, который рекламирует известную марку и стоит непосредственно в здании комплекса. Кроме того, мужчина был не один: его сопровождала спутница его же возраста.

По словам очевидцев, эту обезбашенную пару жители Седанки замечают не в первый раз. Обычно приняв на грудь, дед и бабка едут кататься на своем мотоцикле, не замечая на пути ничего и никого.

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