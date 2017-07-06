В Иркутске выделят землю для восстановления сгоревшего храма Дмитрия Донского

Для строительства горевшего в Иркутске храма святого Дмитрия Донского выделят участок земли на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного училища. Об этом 5 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко по итогам встречи с депутатом Законодательного собрания области, главным врачом Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимиром Новожиловым.

Напомним, 6 июня 2017 года на территории бывшего ИВВАИУ произошёл крупный пожар. Огонь уничтожил аэродинамический корпус, музей и храм Дмитрия Донского. Местные жители и прихожане спасли часть реликвий храма — мощи святителей, иконы, утварь. Площадь пожара составляла более 1 тыс. кв. м. Как сообщил Владимир Новожилов, уже есть проект воссоздания храма и определено предварительное место для строительства.

«В этом году мы завершим процесс передачи земель бывшего училища от министерства обороны РФ правительству региона. Мы рассчитывали, что все социальные объекты будут переданы в город, но Иркутск отказался, поэтому мы уже направили письмо, что мы готовы принять их на себя, — подчеркнул Сергей Левченко. — После передачи, при создании генерального плана этой территории, я дам поручение, чтобы храм там запланировали».