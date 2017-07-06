Во Владивостоке пройдет тестирование пунктов пропуска по электронным визам

С середины июля начнется тестовая эксплуатация пунктов пропуска во Владивостоке по электронным визам. Иностранцы смогут ими воспользоваться для прибытия по упрощенному визовому режиму уже через месяц — с 1 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на минвостокразвития.

«В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. Тестовые испытания позволят понять, как будет работать этот механизм на практике», — говорит статс-секретарь — заместитель министра по развитию Дальнего Востока Павел Волков.

Тестовые испытания и начало работы первых пунктов пропуска с августа станут залогом того, что механизм будет отработан для прибытия по электронным визам гостей и участников третьего Восточного экономического форума, проведение которого запланировано на 6—7 сентября во Владивостоке.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен Правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители таких стран как: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Для того, чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки — 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.