Пенсионеры Шелехова стали экскурсоводами-любителями

Как сообщает 5 июля 2017 года пресс-служба компании, теперь пенсионеры могут самостоятельно проводить экскурсии по Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.

Несколько месяцев с участниками проекта занимались специалисты Иркутского областного музея декабристов — читали лекции, проводили показательные экскурсии, помогали собирать справочный материал. По итогам обучения был подготовлен городской экскурсионный маршрут по памятным местам, а фонд музея ИркАЗа пополнился историческими эссе и редкими фотографиями.

«Это один из самых ярких и интересных проектов, который был реализован при поддержке ЦСП РУСАЛа в Шелехове. Мы надеемся, что участники проекта продолжат общаться, собираться вместе и реализовывать новые инициативы», — подчеркнула региональный менеджер фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа Анна Окольникова.

«Проект особенно актуален в этом году, когда Шелехов и ИркАЗ отмечают общий 55-летний юбилей. Очень ценно, что при формировании экскурсий были использованы не только справочники и архивы, но и личные воспоминания наших ветеранов — тех, кто застал самое начало истории завода и города. Мы благодарны, что они нашли возможность этим поделиться», — отметил и.о. генерального директора ИркАЗа Владислав Патин.

Справка. Центр социальных программ был создан в 2004 году, чтобы объединить социальные проекты, которые реализует компания РУСАЛ. Основная задача ЦСП — отбор и финансовая поддержка наиболее полезных и перспективных общественных инициатив. Программы ЦСП РУСАЛа неоднократно признавались лучшими в области корпоративной социальной ответственности в России и на Украине.