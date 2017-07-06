Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
Редкая болезнь заставила британца вести жизнь вампира
Пенсионерку, осужденную из-за вопроса Путину, госпитализировали
В России запускают новую жилищную программу
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу
Fiat 500 признан произведением искусства
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
Яблоко от яблони: Сергей Шнуров показал свою взрослую дочь
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Как выбрать загородный дом для пенсионера
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
9В Китае сошли два оползня
04:54 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пенсионеры Шелехова стали экскурсоводами-любителями

Азы профессии гида в Шелехове освоили 12 ветеранов Иркутского алюминиевого завода в рамках проекта «История завода в истории города», который был реализован за счет гранта благотворительного фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа по программе «Помогать просто».

Как сообщает 5 июля 2017 года пресс-служба компании, теперь пенсионеры могут самостоятельно проводить экскурсии по Шелехову, а также помогать музейным работникам в оформлении экспозиций.

Несколько месяцев с участниками проекта занимались специалисты Иркутского областного музея декабристов — читали лекции, проводили показательные экскурсии, помогали собирать справочный материал. По итогам обучения был подготовлен городской экскурсионный маршрут по памятным местам, а фонд музея ИркАЗа пополнился историческими эссе и редкими фотографиями.

«Это один из самых ярких и интересных проектов, который был реализован при поддержке ЦСП РУСАЛа в Шелехове. Мы надеемся, что участники проекта продолжат общаться, собираться вместе и реализовывать новые инициативы», — подчеркнула региональный менеджер фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа Анна Окольникова.

«Проект особенно актуален в этом году, когда Шелехов и ИркАЗ отмечают общий 55-летний юбилей. Очень ценно, что при формировании экскурсий были использованы не только справочники и архивы, но и личные воспоминания наших ветеранов — тех, кто застал самое начало истории завода и города. Мы благодарны, что они нашли возможность этим поделиться», — отметил и.о. генерального директора ИркАЗа Владислав Патин.

Справка. Центр социальных программ был создан в 2004 году, чтобы объединить социальные проекты, которые реализует компания РУСАЛ. Основная задача ЦСП — отбор и финансовая поддержка наиболее полезных и перспективных общественных инициатив. Программы ЦСП РУСАЛа неоднократно признавались лучшими в области корпоративной социальной ответственности в России и на Украине.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
В Венесуэле завершилась семичасовая осада здания парламента
В Госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко в Киеве
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Путин сообщил, что Россия примет активное участие в саммите G20
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме Вчера в Государственной Думе РФ в рамках «Правительственного часа» встретились Виталий Мутко и Валерий Газзаев, которые в прошлом году боролись за пост президента РФС
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Как оформить интерьер в белом цвете и не пожалеть об этом
В России дешевеет вторичное жилье
В Петербурге начался «ресторанный бум»
У добросовестных покупателей не смогут изъять недвижимость
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь