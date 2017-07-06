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04:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В выходные погода в Приморье испортится

Местами начнутся дожди, на побережье появятся туманы и морось.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

В предстоящие выходные дни в Приморье ожидается ухудшение погоды. В субботу, 8 июля, с запада к краю подойдут фронтальные разделы циклона из Китая. Местами начнутся дожди, на побережье появятся туманы и морось, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В субботу, 8 июля, температурный фон ночью составит +15…+20°С, на востоке +9…+15°С. Днем воздух прогреется до +22…+27°С, на востоке еще до +34°С, на побережье +16…+21°С.

В воскресенье атмосферные фронты будут смещаться над Приморьем и вызовут дожди различной интенсивности. При столкновении теплой и холодной воздушных масс, возможно формирование локальных ливней с грозами и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха понизится еще на 2−5 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода, туман и морось, вечером переходящая в дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха в течение суток +17…+20°С.

В воскресенье также будет облачно, ожидается дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью и днем существенно меняться не будет и ожидается в пределах +16…+19°С.

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