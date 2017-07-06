В выходные погода в Приморье испортится

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

В предстоящие выходные дни в Приморье ожидается ухудшение погоды. В субботу, 8 июля, с запада к краю подойдут фронтальные разделы циклона из Китая. Местами начнутся дожди, на побережье появятся туманы и морось, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В субботу, 8 июля, температурный фон ночью составит +15…+20°С, на востоке +9…+15°С. Днем воздух прогреется до +22…+27°С, на востоке еще до +34°С, на побережье +16…+21°С.

В воскресенье атмосферные фронты будут смещаться над Приморьем и вызовут дожди различной интенсивности. При столкновении теплой и холодной воздушных масс, возможно формирование локальных ливней с грозами и шквалистым усилением ветра. Температура воздуха понизится еще на 2−5 градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода, туман и морось, вечером переходящая в дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха в течение суток +17…+20°С.