На проспекте Мира приступили к обустройству ливневой канализации

На проспекте Мира в Красноярске приступили к работе по обустройству ливневой канализации. На участке от улицы Каратанова до улицы Парижской Коммуны, где начался первый этап ремонта, ведутся земляные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

На проспекте уже вырыты траншеи разных размеров — для работы с подземными коммуникациями, сетями и бортовым камнем. Частично демонтированы асфальто-бетонное покрытие и брусчатка.

Уже завершилась работа по сверке специальных отметок, по которым затем будет определяться ровность и другие геометрические параметры дорожного полотна. Работы ведет подрядчик ООО ИЦ «СпецПромПроект».

Как отметили в мэрии, в Красноярске в этом году ремонт ведется на 46 улицах, в том числе на Партизана Железняка, Северной, Свердловской, 60 лет Образования СССР, проспекте им. газеты «Красноярский рабочий». Объем финансирования — 1,7 млрд рублей.

«Красноярцев и, в том числе, меня волнует качество выполнения работ, материалов, которые применяются при ремонте дорожного полотна — все это необходимо контролировать многократно. Оплата работ подрядчикам будет осуществляться только после того, как будут представлены результаты лабораторных исследований качества всех выполненных работ, в том числе материалов по укладке асфальтобетонной смеси и бордюров. Особое внимание будет уделяться морозостойкости конструкций», — прокомментировал глава города Эдхам Акбулатов.

Отметим, итоги лабораторных исследований опубликуют на официальном сайте администрации города Красноярска.