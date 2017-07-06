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06:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сладкий холод: мороженому и квасу хабаровчане предпочитают другие способы борьбы с жарой

От изнурительного пекла горожане спасаются в офисах под кондиционерами.

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17
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Хабаровск, 6 июля, AmurMedia.

Мороженое всегда пользовалось огромной популярностью у хабаровчан. Это сладкое лакомство, история которого насчитывает более 5 тысяч лет, представлено практически во всех ценовых сегментах. И в такую жару спрос на сладкий холод, по идее, должен расти, однако продавцы утверждают обратное. От атакующего наш край пекла, горожане спасаются в офисах с кондиционерами, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Несмотря на, казалось бы, повышение спроса на прохладительные напитки и еду в самую жару, продавцы рассказывают обратное.

— Как идет сейчас торговля? Если днем — то вообще никак. Вы сами посмотрите — на улице пекло, дышать невозможно. Конечно, все сидят дома или в офисе под кондиционером. Продажи начинаются лишь ближе к вечеру, ориентировочно часов после 17−18, — поделилась своим наблюдением продавец мороженого.

В зависимость от погоды попадает не только мороженое, но и другая уличная еда.

— На нашей точке реализуется и мороженое, и горячая кукуруза. Конечно, в жару лучше идет мороженое, а в пасмурную погоду кукуруза. Когда слякоть и ветер, людям больше хочется тепла. Зависимость существует, — рассказала продавец Алина.

Кстати, в разных торговых точках шарик мороженого реализуется от 40 до 70 рублей, а кукуруза — 120 рублей.

С квасом ситуация аналогичная — в самую жару продаж очень мало, основная торговля начинается ближе к вечеру, когда народ возвращается из офисов домой.

— У нас нет какого-то конкретного портрета покупателя. Квас — общенародный национальный напиток, который любят все, от маленьких до пожилых.

Стакан кваса в торговых точках продается по 15 рублей, а 0,5 л — 30 рублей.

Зависимость от погоды существует и в «баре на колесах».

— У нас так же, как и у всех — в самую жару продаж почти нет, улицы полупустынные. Но к вечеру, после 18 часов, ситуация меняется. Чаще всего люди заказывают охлаждающие напитки, но и кофе тоже берут. За смену мы можем реализовать около 50 холодных и около 20 горячих напитков, — рассказал продавец.

Кстати, по подсчетам экспертам, каждый россиянин в среднем съедает до 4 литров мороженого в год. При этом самой большой и стабильной популярностью у народа пользуются пломбир, ванильное, клубничное и шоколадное мороженое.

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