Изнывающие от жары владивостокцы оккупировали городские пляжи

Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.

Буквально неделю назад горожане жаловались на затяжные дожди и пасмурную погоду. Но вот уже четыре дня подряд в столице Приморья стоит сильная жара, температура воздуха держится на отметках +30…+35°С. При такой погоде настоящим спасением для жителей краевого центра стали городские пляжи, особенно те, до которых можно быстро добраться. Корр. ИА PrimaMedia побывал на пляжах в районе набережной Спортивной гавани, чтобы узнать, как владивостокцы спасаются от жары у моря.

Можно сказать, что у жителей Владивостока есть уникальная возможность сразу после работы в душном офисе отправиться на пляж и окунуться в холодное море. В вечернее время на пляже набережной Спортивной гавани людей было много. Кто-то просто предпочел с холодным квасом или мороженным посидеть на лавочке в тени, некоторые плескались у фонтана, другие спасались от жары с помощью зонтов.

Но основная масса людей сосредоточилась на центральном пляже. Нельзя сказать, что побережье было забито до отказа, места были, но мало. Несмотря на предупреждения приморского Роспотребнадзора о том, что здесь купание является небезопасным, желающих поплескаться в прохладной воде было достаточно. В основном это были дети и подростки, взрослые заходили в море по колено, мочили ноги на берегу и загорали.

— Да, мы знаем, что вроде как купаться здесь не рекомендуют, но как в такую жару не выбраться к морю, если оно так рядом, — сказала одна их отдыхающих.

На пляже развернулась массовая аренда катамаранов, которые пользовались большим спросом у отдыхающих.

— После рабочего дня пойти на пляж благое дело, тем более он находится близко от центра города. Купаться я здесь не собираюсь, насколько знаю качество воды не лучшее. А кто купается, так это их право, — поделился отдыхающий.

В районе пляжа «Юбилейный», где сейчас ведется масштабная стройка новых объектов благоустройства, также было много отдыхающих. Горожане прогуливались, играли в пляжный волейбол, молодые люди занимались на турниках и брусьях.

Напомним, что после мониторинга качества морской воды приморский Роспотребнадзор назвал список мест, где купаться нельзя. Во Владивостоке небезопасными для купания признаны: мыс Кунгасный, станция Моргородок, бухта Тихая, Спортивная гавань, Садгород, Седанка, Чайка, бухта Щитовая; на острове Русский в районе бухты Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, бухта Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, бухта Рында.