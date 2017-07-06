Изнывающие от жары владивостокцы оккупировали городские пляжи
Побережье заполнено даже в середине рабочего дня, а к вечеру и вовсе яблоку негде упасть.
Побережье заполнено даже в середине рабочего дня, а к вечеру и вовсе яблоку негде упасть.
Владивосток, 6 июля, PrimaMedia.
Буквально неделю назад горожане жаловались на затяжные дожди и пасмурную погоду. Но вот уже четыре дня подряд в столице Приморья стоит сильная жара, температура воздуха держится на отметках +30…+35°С. При такой погоде настоящим спасением для жителей краевого центра стали городские пляжи, особенно те, до которых можно быстро добраться. Корр. ИА PrimaMedia побывал на пляжах в районе набережной Спортивной гавани, чтобы узнать, как владивостокцы спасаются от жары у моря.
Можно сказать, что у жителей Владивостока есть уникальная возможность сразу после работы в душном офисе отправиться на пляж и окунуться в холодное море. В вечернее время на пляже набережной Спортивной гавани людей было много.
Но основная масса людей сосредоточилась на центральном пляже. Нельзя сказать, что побережье было забито до отказа, места были, но мало. Несмотря на предупреждения приморского Роспотребнадзора о том, что здесь купание является небезопасным, желающих поплескаться в прохладной воде было достаточно. В основном это были дети и подростки, взрослые заходили в море по колено, мочили ноги на берегу и загорали.
— Да, мы знаем, что вроде как купаться здесь не рекомендуют, но как в такую жару не выбраться к морю, если оно так рядом, — сказала одна их отдыхающих.
На пляже развернулась массовая аренда катамаранов, которые пользовались большим спросом у отдыхающих.
— После рабочего дня пойти на пляж благое дело, тем более он находится близко от центра города. Купаться я здесь не собираюсь, насколько знаю качество воды не лучшее. А кто купается, так это их право, — поделился отдыхающий.
В районе пляжа «Юбилейный», где сейчас ведется масштабная стройка новых объектов благоустройства, также было много отдыхающих. Горожане прогуливались, играли в пляжный волейбол, молодые люди занимались на турниках и брусьях.
Напомним, что после мониторинга качества морской воды приморский Роспотребнадзор назвал список мест, где купаться нельзя. Во Владивостоке небезопасными для купания признаны: мыс Кунгасный, станция Моргородок, бухта Тихая, Спортивная гавань, Садгород, Седанка, Чайка, бухта Щитовая; на острове Русский в районе бухты Новик, мыс Огородный, мыс Мелководный, бухта Жданко, набережная ДВФУ, мыс Поспелово, бухта Рында.