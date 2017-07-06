В Красноярском крае появится центр разведения снежных барсов

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края появится центр разведения снежных барсов (ирбисов). Соответствующее соглашение было подписано еще в апреле, а сейчас идет активная подготовка к открытию центра. Об этом сообщает ТАСС.

На базе организации специалисты будут заниматься подготовкой детенышей ирбисов к жизни на воле. Котят привезут из Татарстана, где появится центр репродукции барсов. Для этого власти республики намерены потратить 200−300 млн рублей.

«Мы планируем создание и криобанка, и условий для временного размещения маточного поголовья, чтобы обеспечивать репродукцию», — рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев.

В Красноярский край котята переедут в восьмимесячном возрасте. Для них уже создаются необходимые условия.

«Там (в Саяно-Шушенском заповеднике — прим. ред.) уже ждут котят, созданы вольеры. Что такое вольеры — это клетка, которая находится на склоне, на территории которого есть и скалы, и укромный участок, где можно спрятаться от ненастья и палящего солнца», — добавил Абдулганиев.

ТАСС отмечает, что в последние годы на территории Саяно-Шушенского заповедника было зафиксировано несколько снежных барсов. Кроме того, иногда сюда заходят «транзитные» животные. В 2014 году фотоловушки «поймали» здесь трех взрослых самцов и одну самку с тремя котятами. Отцом детенышей, предположительно, был снежный барс Монгол, которого показывали президенту Владимиру Путину в 2011 году.