В Красноярском крае появится центр разведения снежных барсов
Детенышей ирбиса будут привозить из Татарстана.
Детенышей ирбиса будут привозить из Татарстана.
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На базе организации специалисты будут заниматься подготовкой детенышей ирбисов к жизни на воле. Котят привезут из Татарстана, где появится центр репродукции барсов. Для этого власти республики намерены потратить 200−300 млн рублей.
«Мы планируем создание и криобанка, и условий для временного размещения маточного поголовья, чтобы обеспечивать репродукцию», — рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Фарид Абдулганиев.
В Красноярский край котята переедут в восьмимесячном возрасте. Для них уже создаются необходимые условия.
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ТАСС отмечает, что в последние годы на территории
Снежные барсы находятся под угрозой исчезновения