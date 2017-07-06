Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке

Как сообщается на сайте ФАНО, это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в России, которая ориентирована на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Она установлена в Центре коллективного пользования «Центр данных ДВО РАН» (ЦКП).

«Новый суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 трлн операций в секунду. Его ресурсы будут нацелены на исследования и разработку алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, а также на выполнение численных расчетов пользователей ЦКП», — говорится в сообщении.