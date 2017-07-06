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14:45 (мск), источник: Интерфакс

Уникальный суперкомпьютер введен в эксплуатацию на Дальнем Востоке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU — Ученые Вычислительного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) в Хабаровске при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс.

Как сообщается на сайте ФАНО, это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в России, которая ориентирована на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Она установлена в Центре коллективного пользования «Центр данных ДВО РАН» (ЦКП).

«Новый суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 трлн операций в секунду. Его ресурсы будут нацелены на исследования и разработку алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, а также на выполнение численных расчетов пользователей ЦКП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возросшая производительность в разы сократит ожидание необходимых ресурсов и ускорит проведение численных расчетов. Это позволит повысить эффективность научных исследований.

«Для нас новое оборудование не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ-отрасли — компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы», — приводятся в сообщении слова директора Вычислительного центра Сергея Смагина.

Уточняется, что Вычислительный центр является участником Инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края, в состав которого также входят такие компании как Гражданские самолеты Сухого, Амурский судостроительный завод, Хабаровский судостроительный завод. Институт планирует задействовать полученные знания и ресурсы в производстве.

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