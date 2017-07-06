Мэрия Хабаровска: Ливневые решетки воруют так массово, что дорожники не успевают их заменять

Этим летом в Хабаровске стали массово воровать металлические ливневые решетки. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в городской администрации, проблема была и раньше, но не в таком масштабе.

«Ливневая канализация — удовольствие дорогое, но необходимое. Все новые дороги, как, например, на улице Лейтенанта Орлова или на Пионерской, такими “ливневками” оснащены. Где-то с 22 июня в наш отдел начали поступать сообщения о массовом воровстве решеток. Открытыми оказались колодцы ливневой канализации на улицах Слободской, Джамбула, Павла Морозова, а также на Амурском и Уссурийском бульварах. Решетки и раньше воровали, но не в таком количестве, чтобы дорожные службы не успевали их заменять!» — возмущается начальник отдела муниципального контроля в сфере благоустройства управления административно-технического контроля хабаровской мэрии Владимир Шубич.

По словам собеседника, специалисты пытаются защитить «ливневки» от воров, но эффекта от этих мер мало.

«Решетка держится в специальных пазах. Чтобы ее нельзя было просто снять, пазы оборудуют арматурными задвижками и металлическими прихватками. Водоканал, например, подваривает крышку сваркой для сохранности, но так, чтобы колодец оставался обслуживаемым и работники без особых усилий могли ее снять. Однако все это не спасает от воровства. Преступники орудуют по ночам, когда дорожники отдыхают, и у них хватает времени скрутить меры защиты», — объяснил Владимир Шубич.

Одна такая решетка из стали или чугуна обходится администрации в тысячу рублей. В скупке металла за нее дают не более трехсот. По словам представителя мэрии, масштабы краж таковы, что запасы решеток на складах скоро кончатся.

«Были случаи, когда с одного и того же места воровали решетку по несколько раз. Мужчина, который сообщил об открытом колодце на Уссурийском бульваре, гулял утром с собакой и снова обнаружил отсутствие решетки, которую заменили прошлым вечером», — добавил собеседник.