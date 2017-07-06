Мэрия Хабаровска: Ливневые решетки воруют так массово, что дорожники не успевают их заменять
Сообщения об открытых колодцах поступают в администрацию из разных районов города.
Сообщения об открытых колодцах поступают в администрацию из разных районов города.
Этим летом в Хабаровске стали массово воровать металлические ливневые решетки. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в городской администрации, проблема была и раньше, но не в таком масштабе.
«Ливневая канализация — удовольствие дорогое, но необходимое. Все новые дороги, как, например, на улице Лейтенанта Орлова или на Пионерской, такими “ливневками” оснащены.
По словам собеседника, специалисты пытаются защитить «ливневки» от воров, но эффекта от этих мер мало.
«Решетка держится в специальных пазах. Чтобы ее нельзя было просто снять, пазы оборудуют арматурными задвижками и металлическими прихватками. Водоканал, например, подваривает крышку сваркой для сохранности, но так, чтобы колодец оставался обслуживаемым и работники без особых усилий могли ее снять. Однако все это не спасает от воровства. Преступники орудуют по ночам, когда дорожники отдыхают, и у них хватает времени скрутить меры защиты», — объяснил Владимир Шубич.
Одна такая решетка из стали или чугуна обходится администрации в тысячу рублей. В скупке металла за нее дают не более трехсот. По словам представителя мэрии, масштабы краж таковы, что запасы решеток на складах скоро кончатся.
«Были случаи, когда с одного и того же места воровали решетку по несколько раз. Мужчина, который сообщил об открытом колодце на Уссурийском бульваре, гулял утром с собакой и снова обнаружил отсутствие решетки, которую заменили прошлым вечером», — добавил собеседник.