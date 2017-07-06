Гигантское слово «Семья» украсит челябинскую Кировку

Праздничный концерт с выступлением творческих коллективов города: вокальные, танцевальные и цирковые номера, развлекательная программа с подарками. И это — еще не все. Узнать, что будет — помогут тем, кто верит в хорошее.

«Хотите узнать, что вас ждет: счастье, удача или любовь? Можно будет погадать на гигантский ромашке диаметром 150 см» — рассказали организаторы праздника.

Гости также смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию значков с символом праздника, ромашкового чая и кукол-оберегов, которые сохранят тепло и уют дома. Каждый сможет сделать топиарий — дерево семейного счастья.

Не забыли и про любителей фотосессий. Для них будут организованы тематические фотозоны, конечно же, с ромашками: ромашковое поле, объемные ромашки и венки из полевых цветов. Гигантская инсталляция слова «Семья» станет главным украшением пешеходной улицы Челябинска.

Для детей организуют игровую зону с качелями, спортивным комплексом и бассейном, а также игры на свежем воздухе и шоу мыльных пузырей.

Начало мероприятия — в 14:00, 8 июля, встречаемся на площади у Главпочтамта.