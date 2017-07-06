Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Популярное шоу Первого канала поймали на обмане
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
"Я заплакала": певица Бьянка о разговоре с пограничниками Украины
Даниил Гранин: вся его жизнь — две большие темыВ Петербурге скончался Даниил Гранин - классик отечественной литературы и лауреат многочисленных советских и российских государственных наград
США в Сирии: Уничтожим базу РФ, потом добьем их войска - СМИ
Терпению конец: зачем Си Цзиньпин едет к Путину
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: Белоруссию постепенно захлестывает борьба с символикой РФ
Эксперт: «Уничтожить Россию экономически легко»
21-летняя греческая принцесса затмила всех на дне рождения
Кейт Миддлтон впервые за долгое время сменила прическу (фото)
Пленный майор ВСУ поведал о планах Киева – СМИ
СМИ: Трамп «выбьет» из европейских труб газ России
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
В России дешевеет вторичное жилье
Фоторепортажи
10Волшебники, ведьмы и квиддич
9В Китае сошли два оползня
08:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гигантское слово «Семья» украсит челябинскую Кировку

В эту субботу, 8 июля, на пешеходной Кировке состоится праздник под названием «Дарите ромашки», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» выяснил, что ждет челябинцев в предстоящий уик-энд.

Праздничный концерт с выступлением творческих коллективов города: вокальные, танцевальные и цирковые номера, развлекательная программа с подарками. И это — еще не все. Узнать, что будет — помогут тем, кто верит в хорошее.

«Хотите узнать, что вас ждет: счастье, удача или любовь? Можно будет погадать на гигантский ромашке диаметром 150 см» — рассказали организаторы праздника.

Гости также смогут принять участие в творческих мастер-классах по созданию значков с символом праздника, ромашкового чая и кукол-оберегов, которые сохранят тепло и уют дома. Каждый сможет сделать топиарий — дерево семейного счастья.

Не забыли и про любителей фотосессий. Для них будут организованы тематические фотозоны, конечно же, с ромашками: ромашковое поле, объемные ромашки и венки из полевых цветов. Гигантская инсталляция слова «Семья» станет главным украшением пешеходной улицы Челябинска.

Для детей организуют игровую зону с качелями, спортивным комплексом и бассейном, а также игры на свежем воздухе и шоу мыльных пузырей.

Начало мероприятия — в 14:00, 8 июля, встречаемся на площади у Главпочтамта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Как тонула столица: "вселенский потоп" глазами очевидцев
США заявили о готовности применить военную силу против КНДР
Госсекретарь США рассказал о повестке встречи Трампа и Путина
В Венесуэле завершилась семичасовая осада здания парламента
В Госдепе рассказали, что обсудят Тиллерсон и Порошенко в Киеве
Эксперты выяснили, что россияне стали больше тратить денег
Путин сообщил, что Россия примет активное участие в саммите G20
Авария в ЦАР унесла жизни 78 человек
Спорт
Мутко и Газзаев: раунд в Госдуме Вчера в Государственной Думе РФ в рамках «Правительственного часа» встретились Виталий Мутко и Валерий Газзаев, которые в прошлом году боролись за пост президента РФС
Авто
Mercedes Бориса Ельцина выставлен на продажу В России продается бронированный «Мерседес», на котором (как уверяет продавец) ездил Борис Ельцин
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа В новой комедии Марюса Вайсберга «Ночная смена» жена режиссера играет девушку из стрип-клуба
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
Очередность сноса хрущевок определят осенью
Эксперты составили экологический рейтинг городов России
В России не хватит гостиниц к ЧМ-2018
Леди
Если лето не задалось: 6 образов для дождливых дней Пока большая часть России наслаждается теплыми летними днями, некоторые города из-за ливней все больше напоминают болото. В нашем обзоре — красивые образы для непогоды
Дети
Ирина Хакамада показала повзрослевшую «особенную» дочь с женихом Молодые люди любуются закатом на морском берегу.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь