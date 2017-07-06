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08:04 (мск), источник: СуперОмск

Омск накрыла золотистая буря со стороны ТЭЦ-4 — видео

Жители Новоалександровки жалуются, что их опять засыпает золой со стороны ТЭЦ-4.

В социальных сетях опубликовано видео золотистой бури, бушевавшей 5 июля в районе золоотвалов ТЭЦ-4. Жители Новоалександровки жалуются, что их постоянно засыпает золой с предприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях жители села Харино Омского района, расположенного недалеко от Новоалександровки, также рассказывают, что в домах невозможно открыть окно, потому что тогда вся зола летит в комнату.

Все садовые посадки у местных жителей также в золе. Хозяйки не могут сушить белье на ветру, потому что тогда его снова приходится стирать от отходов ТЭЦ.

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