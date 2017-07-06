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07:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске отгородили тротуар с трещиной на улице Большевистской

Проблема с просадкой грунта на участке улицы Большевистской решится после окончания строительства комплекса «Снежная миля», рассказали в мэрии Новосибирска.

В Новосибирске отгородили тротуар с трещиной на улице Большевистской, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Накануне прошло заседание оперативного штаба для ликвидации трещины на улице Большевистской.

«Весной специалисты МУП “Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений” провели все необходимые мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, что позволило не допустить обрушения стенок котлована и разрушения дороги», — отметили в мэрии.

Сейчас специалисты учреждения совместно с подрядной организацией строительной компании разрабатывают техническое решение по дополнительному укреплению шпунтового ограждения нижнего яруса котлована, так как при строительных работах оно было нарушено. Просадки на тротуаре ул. Большевистской в районе пересечения с ул. Добролюбова будут устранены в ближайшие дни.

Как подчеркивают специалисты, окончательное устройство проезжей и тротуарной частей ул. Большевистской будет выполнено после завершения строительства нулевого цикла МФК «Снежная миля». «Опасность деформации будет уменьшена только тогда, когда застройщик поднимет свой объект на уровень ул. Большевистской, уберет открытый котлован, произведет отсыпку, достроит трехуровневую парковку. В течение всего периода мы будем вести мониторинг состояния проезжей и пешеходной частей улицы и своевременно устранять трещины и просадки», — отмечает директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

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