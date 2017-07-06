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08:04 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев прокомментировал переименование аэропорта Астаны в свою честь

По мнению Назарбаева, любой политик должен стремиться сохраниться в истории своими делами.

Источник: Zakon.kz

Глава государства прокомментировал переименование Аэропорта Астаны в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», передает Zakon.kz.

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— Это не моя инициатива. Я всегда против этого. Постоянно это возникает. Наверное, люди оценивают. Я благодарен за это, что видят проведенную работу, — ответил Президент в интервью телеканалу «Россия 24».

По мнению Назарбаева, любой политик, лидер государства должен стремиться сохраниться в истории своими делами.

— Это вопрос грядущих поколений, а не нашего. Потому что лицом к лицу лица не видно. Я всегда вспоминаю высказывание Марка Аврелия, великого императора Рима и философа, который на вопрос, почему у тебя до сих пор нет памятника, отвечал — не хочу, чтобы спрашивали, чей это памятник. Пусть лучше спрашивают, почему ему не памятника нет, — отметил он.

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